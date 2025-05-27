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Воронина Ксения
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«Яндекс» за год привлек на благотворительность почти 700 млн рублей 1
|20.05.2024
|Пользователи «Яндекса» перевели на благотворительность более 260 миллионов рублей 1
Воронина Ксения и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7713 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
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