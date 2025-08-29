Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «Яндекса» направили на благотворительность более 1,3 млрд рублей

Уже 1,5 млн пользователей помогают благотворительным фондам, округляя стоимость заказов в сервисах «Яндекса». В 2025 г. функции округления исполняется пять лет — за это время пользователи округлили более 137 млн раз. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Общая сумма пожертвований за весь период составила свыше 1,3 млрд руб., а «Яндекс» добавил к этим средствам 591 млн руб. Деньги пошли на поддержку НКО — партнеров благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом».

Собранные за счет округления средства помогают фондам решать повседневные задачи — закупать продукты, медикаменты и другие товары первой необходимости, организовывать поездки на такси для подопечных, которым сложно передвигаться на общественном транспорте, отправлять и получать посылки. Например, за время существования программы «Поездки для НКО» подопечные фондов совершили почти 2 млн бесплатных поездок на такси.

За пять лет у округления появились свои рекорды: первое место по сумме округления за весь период — у петербуржца, который округлил на 464 200 руб. На втором месте — пользователь из Москвы, округливший на 463 319 руб. Третье место занял житель Тюмени с 244 208 руб. округления. По количеству транзакций лидером стал москвич, который округлил 3614 чеков. Второе место — у петербуржца с 3045 чеками, а третье — у жителя Тюмени, округлившего 1782 чека. Самым щедрым месяцем каждого года становится первый месяц зимы — в декабре 2020 г. за счет округления собрали 2,8 млн руб., а в декабре 2024 г. — 45,7 млн руб. (рост 1526%).

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

За первый год существования функции пользователи округлили 12,3 млн раз, а в 2024 г. — уже 41,2 млн раз (рост 235%). Общая сумма округлений выросла с 68,3 млн руб. за 2021 г. до 435,1 млн руб. за 2024 г. (рост 537%).

Округление появилось в декабре 2020 г. и сегодня доступно в восьми сервисах: «Яндекс Go», «Еде», «Лавке», «Маркете», «Заправках», «Самокатах», «Деливери» и «Доставке». Механика проста: пользователь может выбрать, в каких сервисах он хочет округлять чеки и до какого значения — 10, 50, 100, 200 или 1000 руб. Включить и настроить округление можно на сайте «Помощи рядом» или в приложениях сервисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Wildberries закручивает гайки. Вводится тотальная проверка IMEI всех смартфонов

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: