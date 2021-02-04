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«Яндекс» поможет фондам поддержки онкобольных

Бизнес

Пять фондов поддержки онкобольных смогут бесплатно возить подопечных на такси благодаря социальной программе «Яндекса» «Помощь рядом». Сегодня, 4 февраля 2021 г., во Всемирный день борьбы против рака, к программе, в которой уже участвуют фонды AdVita и «Живой», присоединились фонды «Настенька», «Добрый дом» и «Фонд борьбы с лейкемией». В феврале «Яндекс» выделит на программу 5 млн руб. Помочь этим и другим фондам может каждый — для этого достаточно подключить округление в «Яндекс Go» или сделать пожертвование на сайте «Помощи рядом».

«Лечиться от рака нелегко, и меньше всего в такой ситуации хочется думать о том, как добираться на лечение. Бесплатные поездки на такси дают онкобольным возможность реже пропускать визиты к врачу, безопасно и комфортно добираться на процедуры или реабилитацию, избавляют их от части забот, позволяя сосредоточиться на главном», — сказала руководитель «Помощи рядом» Ольга Никитушкина.

По данным собственного опроса «Яндекса», проведенного в начале 2021 г., почти треть россиян (31,1%) полагают, что лечение от рака в России платное и доступно только людям с высоким доходом, более 26% думают, что частое использование гаджетов может привести к развитию рака, 8,4% верят в эффективность народных средств. Для того чтобы люди больше узнали о раке, «Яндекс» запустил сайт, на котором можно найти информацию от экспертов в этой области и советы, как поддержать тех, кто заболел.

В дополнение к этому на «Яндекс.Кью» появилась подборка материалов о том, где искать проверенную информацию о 10 самых распространенных видах рака, и несколько сообществ, в которых можно задать любой вопрос онкологам Фонда профилактики рака, фонда «Вера», а также экспертам организации «Содействие больным саркомой».

Социальная программа «Яндекса» «Помощь рядом» существует с марта 2020 г. Она предоставляет благотворительным фондам бесплатный доступ к сервисам и технологиям «Яндекса» и помогает бесплатными поездками на такси тем, кому сложно передвигаться по городу самостоятельно. Программа частично финансируется за счет пожертвований. За последние два месяца благодаря «Помощи рядом» подопечные благотворительных фондов совершили более 8,1 тыс. бесплатных поездок на такси.

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