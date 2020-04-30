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Спецпроекты

Яндекс будет возить врачей московских больниц на вызовы и домой

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» запустил в Москве проект «Помощь рядом». Это проект помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые выросла из-за пандемии коронавируса. На первом этапе компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник Москвы — на вызовы к пациентам и домой с работы. Для перевозки врачей «Яндекс» вместе с таксопарками-партнёрами сформировал отдельный парк из нескольких десятков автомобилей.

В проект «Помощь рядом» «Яндекс» вложил 250 миллионов рублей. Эти деньги были направлены на организацию логистики, переоборудование и дезинфекцию автомобилей, оплату труда водителей. Для того, чтобы проект развивался, любой человек или организация может перечислить средства на странице help.yandex.ru. Эти деньги пойдут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается.

Врачи и другие медицинские работники заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении «Яндекс.Такси». Для них эти поездки бесплатны. Водители, которые обычно работают с заказами «Яндекс.Такси», подключаются к парку и начинают выполнять заказы врачей — принимать другие заказы в это время они не могут. Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители — медицинское обследование.

Проект по организации поездок для врачей уже запущен в 24 городах, в том числе в 8 городах Подмосковья. Медицинские работники в этих городах уже смогли посетить больше 40 тысяч пациентов на дому — теперь врачи успевают принять в 2 раза больше вызовов в день.

Медицинские и социальные службы, которые нуждаются в помощи, могут отправить запрос на странице help.yandex.ru.

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