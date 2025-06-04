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Починок Наталья
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций 1
|13.01.2022
|Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
|13.12.2021
|В IBS назначен управляющий партнер направления ESG 2
Починок Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
|Яндекс Помощь рядом 27 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Мишустин Михаил 697 1
|Шадаев Максут 1051 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Добродеев Борис 95 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Иванов Алексей 144 1
|Слышкин Василий 129 1
|Калинин Алексей 69 1
|Рымар Максим 50 1
|Кириенко Владимир 141 1
|Калинин Александр 166 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Давыдович Евгений 28 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Иванов Дмитрий 92 1
|Копейкин Алексей 16 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Ким Дмитрий 63 1
|Балаев Александр 6 1
|Ананьев Алексей 110 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Войнов Юрий 4 1
|Фролов Денис 57 1
|Помбухчан Хачатур 22 1
|Заренин Андрей 47 1
|Гольденберг Леонид 61 1
|Шойтов Александр 78 1
|Лачков Евгений 38 1
|Клочков Дмитрий 7 1
|Грязнов Павел 9 1
|Онищенко Максим 4 1
|Егорова Наталья 9 1
|Сафиуллин Ильдар 2 1
|Аксакова Наталья 2 1
|Онищенко Владислав 97 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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