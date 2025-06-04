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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176098
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Починок Наталья


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций 1
13.01.2022 Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics 1
13.12.2021 В IBS назначен управляющий партнер направления ESG 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Починок Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1653 2
ESG - Enterprise Strategy Group 245 2
Ростелеком 9949 1
МегаФон 9302 1
Yandex - Яндекс 7755 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 309 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4154 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 896 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
МФ технологии - МФТ 36 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 47 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
ГПБ - ГС-инвест - GS Invest 26 1
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 39 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 150 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Связной ГК 1374 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
Транснефть 312 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 1
Связной Банк 104 1
Нижегородпромстройбанк 5 1
Табрис - сеть супермаркетов розничной торговли 3 1
Капитал ООО 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 465 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Яндекс Помощь рядом 27 1
Кочаров Григорий 19 1
Мишустин Михаил 697 1
Шадаев Максут 1051 1
Кисляков Евгений 93 1
Добродеев Борис 95 1
Вермишян Геворк 63 1
Иванов Алексей 144 1
Слышкин Василий 129 1
Калинин Алексей 69 1
Рымар Максим 50 1
Кириенко Владимир 141 1
Калинин Александр 166 1
Бадалов Андрей 65 1
Овчаренко Юрий 37 1
Давыдович Евгений 28 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Иванов Дмитрий 92 1
Копейкин Алексей 16 1
Кириенко Сергей 149 1
Ким Дмитрий 63 1
Балаев Александр 6 1
Ананьев Алексей 110 1
Яцеленко Николай 25 1
Войнов Юрий 4 1
Фролов Денис 57 1
Помбухчан Хачатур 22 1
Заренин Андрей 47 1
Гольденберг Леонид 61 1
Шойтов Александр 78 1
Лачков Евгений 38 1
Клочков Дмитрий 7 1
Грязнов Павел 9 1
Онищенко Максим 4 1
Егорова Наталья 9 1
Сафиуллин Ильдар 2 1
Аксакова Наталья 2 1
Онищенко Владислав 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7743 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8001 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 405 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4050 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7099 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 885 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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