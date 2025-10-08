Разделы

IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов

Группа компаний IBS и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) будут совместно готовить будущих айтишников для отечественной ИТ-отрасли. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано 7 октября 2025 г. в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Соглашение закладывает основу для долгосрочного партнерства, сфокусированного на подготовке высококвалифицированных кадров для цифровой экономики России. IBS будет активно участвовать в совершенствовании образовательных программ по ИТ-специальностям, преподавании профильных дисциплин и организации профессиональной оценки компетенций студентов на базе Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов.

В ходе встречи стороны обсудили стратегические приоритеты, среди которых — повышение практико-ориентированности образования, привлечение специалистов IBS к преподавательской деятельности и развитие совместных исследовательских проектов.

Наталья Починок, управляющий партнер IBS: «Кооперация IBS с флагманом инженерного образования в стране, СПбПУ, позволит не только апробировать эффективные модели взаимодействия, но и передачу в вуз передовых образовательных программ IBS, подкрепленных Национальной системой добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ. Уверена, что подключение к научно-преподавательской деятельности ключевых сотрудников IBS будет способствовать глубокой научно-технической кооперации».

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О'кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая
Цифровизация

«Подписание данного соглашения — важный шаг в развитии стратегического партнерства СПбПУ с лидерами ИТ-отрасли, — сказал ректор университета Андрей Иванович Рудской. — Объединение мощного научно-педагогического потенциала Политеха с практическим опытом и ресурсами компании IBS позволит вывести подготовку ИТ-специалистов на качественно новый уровень, обеспечив их востребованность в условиях цифровой трансформации экономики».

Сотрудничество IBS и СПбПУ — еще один важный шаг на пути укрепления связей между академической средой и реальным бизнесом, что в перспективе будет способствовать повышению качества подготовки ИТ-специалистов и их успешной адаптации и становлению в профессии.

