АПКИТ Национальная система добровольной сертификации


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 IBS и СПбПУ Петра Великого объединились для подготовки нового поколения ИТ-специалистов 1
10.06.2025 Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов 2
04.06.2025 IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций 3
14.06.2024 Игорь Морозов, «Академия Softline»: Мы стремимся задать вектор развития эффективных систем сертификации ИТ-кадров в России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 7

АПКИТ и организации, системы, технологии, персоны:

PIX Robotics - Пикс Роботикс 125 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5199 1
Softline - Софтлайн 3171 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1687 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 325 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 621 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 373 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 344 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 775 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 891 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8036 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2190 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2098 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3926 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 184 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 319 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13297 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6584 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1982 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 379 1
Softline Education - СЛМетрикс ИТ-сертификация 5 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 133 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 45 1
Лажинцев Виталий 3 1
Дорохова Марина 25 1
Вотяков Сергей 6 1
Починок Наталья 4 1
Морозов Игорь 51 1
Макаров Валентин 239 1
Кирдяшов Федор 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2700 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1860 1
Экзамены 472 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7920 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 181 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 947 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
