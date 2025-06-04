IBS и hh.ru подписали соглашение о партнерстве в области оценки ИТ-компетенций

В рамках соглашения группа компаний IBS намерена участвовать в качестве работодателя в эксперименте по предоставлению разработчикам ПО возможности добровольного подтверждения компетенций. Инициатива запущена на базе национальной платформы для подтверждения компетенций ИТ-специалистов, представленной Минцифры совместно с hh.ru. Сертификат Минцифры поможет работодателям точнее оценивать уровень ИТ-специалистов, а соискателям даст дополнительное преимущество при трудоустройстве. В 2025 г. на платформе, оператором которой выступает hh.ru, планируется разместить материалы по 21 ИТ-компетенции. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Специалисты IBS подготовили два оценочных комплекса по ручному тестированию. Все задания взяты из реального процесса рекрутинга. Для соискателей уже доступны тесты по функциональному тестированию, в июне появятся материалы по регрессионному тестированию. В ближайшее время также планируется разработать кейсы по нагрузочному и автоматизированному тестированию, чтобы закрыть полностью всю профессию «Тестировщик».

Наталья Починок, управляющий партнер IBS, председатель Совета по устойчивому цифровому развитию при АПКИТ: «IBS и hh.ru в рамках экосистемы помогают перенести и верифицировать лучшие практики рекрутинга в тестовые задания. Мы видим положительный отклик от тысяч соискателей, которые с октября 2024 г. ежедневно проходят тесты, симуляционные и кейсовые задания по направлению "функциональное тестирование"».

«Аналитика hh.ru показывает, что сейчас в ИТ-сегменте рынка труда сложился существенный дисбаланс между ожиданиями и требованиями у работодателей и соискателей. С одной стороны, среди россиян есть большой интерес к построению карьеры в ИТ-сфере и это подтверждается тем, что на одну ИТ-вакансию в среднем по России приходится не менее 12 активных соискателей. А с другой стороны — все больше работодателей заявляют, что соискателям не хватает необходимых навыков. Решение — внедрение программы оценки навыков ИТ-соискателей, главным оператором которой стал hh.ru. Это не только ускорит процесс поиска и найма персонала, но и даст качественный толчок развитию ИТ-отрасли», — отметила Марина Дорохова, руководитель «Навыки и карьера» hh.ru.

IBS участвовала в разработке Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ, которая 29 мая 2025 г. была зарегистрирована Росстандартом. Ранее был подготовлен документ о взаимозачете на платформе тех навыков, которые измерены в вендорских сертификатах. Вендор сертификации может либо напрямую прийти к hh.ru, либо аккредитоваться в Национальной системе добровольной сертификации АПКИТ с одновременной оценкой навыков, которые могут быть зачтены в запущенной системе для подтверждения компетенций ИТ-специалистов.

«Я вижу огромную пользу от такого перекрестного взаимодействия. Согласно опросу, который был проведен "Руссофт" совместно с АРПП "Отечественный софт", более 60% вендоров проявили интерес к присоединению к Национальной системе добровольной сертификации АПКИТ. Поэтому налаженная процедура кросс-мэтчинга с платформой подтверждения ИТ-компетенций здесь очень важна. Идея в том, чтобы соискатель, если у него уже сертификат ИТ-вендора, мог перезачесть эти навыки в рамках Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций», — сказала Наталья Починок, управляющий партнер IBS, председатель Совета по устойчивому цифровому развитию при АПКИТ.