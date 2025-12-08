IBS и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и Волгоградский государственный технический университет в рамках отраслевого дня карьеры на факультете электроники и вычислительной техники заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

IBS и ВолгГТУ объединят усилия в повышении качества образования по ИТ-специальностям, усилении его практико-ориентированности и привлечении талантливой молодежи в ИТ-сферу.

Эксперты IBS будут участвовать в преподавании профильных дисциплин, а также разработке, актуализации и экспертизе учебных программ. Важным направлением сотрудничества станет организация профессиональной оценки компетенций в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ.

Александра Войновская, директор центра подготовки специалистов «Старт» IBS: «Группа компаний IBS уделяет большое внимание выстраиванию партнерских отношений с вузами, особенно в регионах присутствия компании. Это позволяет с самого начала участвовать в подготовке будущих ИТ-специалистов, знакомить студентов с востребованными технологиями, делиться практическим опытом, чтобы к окончанию вуза получать готовых к работе профессионалов. ВолгГТУ входит в число лидеров среди технических вузов страны и обладает развитой образовательной, научной и производственной инфраструктурой. Вместе мы сможем обеспечить регион сильными ИТ-кадрами».

«Тесная связь образования с практикой — один из приоритетов в работе ВолгГТУ. Нашими стратегическими партнерами являются ведущие российские предприятия. Студенты факультета электроники и вычислительной техники проходят стажировки в крупных ИТ-компаниях. Сотрудничество с IBS открывает дополнительные возможности для повышения качества подготовки ИТ-специалистов и успешного трудоустройства наших выпускников», — отметил исполняющий обязанности ректора ВолгГТУ Александр Навроцкий.

«Региональный центр IBS в Волгограде открылся в апреле 2025 г. На его базе развиваются передовые направления, связанные с обработкой и анализом данных. В их числе — искусственный интеллект, роботизация, цифровые двойники, BI-аналитика, корпоративные хранилища данных и многое другое. Для молодых специалистов предусмотрены стажерские программы с возможностью последующего трудоустройства. Сотрудничество IBS с ВолгГТУ откроет для молодых специалистов нашего региона прекрасные перспективы», — сказала Екатерина Фоменко, директор регионального центра IBS в Волгограде.