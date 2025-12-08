Получите все материалы CNews по ключевому слову
Навроцкий Александр
СОБЫТИЯ
|08.12.2025
|IBS и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
|06.12.2024
|Образовательный процесс ВолгГТУ оцифрован «МТС Линк» 1
|07.11.2022
|МТС обеспечила студенческие общежития ВолгГТУ высокоскоростным интернетом 1
Навроцкий Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14219 2
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 499 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 2
|Азия - Азиатский регион 5746 1
|Ближний Восток 3030 1
|Европа 24628 1
|Африка - Африканский регион 3569 1
|Армения - Республика 2368 1
|Беларусь - Белоруссия 6023 1
|Россия - РФ - Российская федерация 156757 1
|Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405676, в очереди разбора - 733244.
Создано именных указателей - 186729.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.