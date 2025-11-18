IBS и УУНиТ заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS и Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) подписали соглашение о содействии в подготовке ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Подписи под документом поставили управляющий партнер IBS Наталья Починок и проректор по развитию образования УУНиТ Юлия Рахманова.

Сотрудничество ведущей ИТ-сервисной компании и одного из крупнейших научно-образовательных центров направлено на повышение качества подготовки по ИТ-специальностям, усиление практико-ориентированности образования и привлечение талантливой молодежи в ИТ-сферу.

Наталья Починок, управляющий партнер IBS: «Наше сотрудничество — это объединение академической базы университета и многолетнего практического опыта IBS, дополненное объективной оценкой знаний и навыков через отраслевую сертификацию. Такой подход поможет синхронизировать образовательные программы с запросами бизнеса. Студенты смогут приобрести востребованные компетенции и выйти на рынок готовыми специалистами».

Эксперты IBS будут участвовать в преподавании ИТ-дисциплин, разработке, актуализации и экспертизе соответствующих программ, а также организации профессиональной оценки компетенций в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ.

«Миссия УУНиТ — подготовка лидеров технологического развития для различных отраслей. Этому способствует совмещение глубокого изучения фундаментальных теоретических дисциплин с приобретением практических навыков. Партнерство с одной из крупнейших ИТ-компаний России откроет для наших студентов доступ к передовым технологиям, реальным проектам и поможет их успешному трудоустройству», — сказал проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайбуллин.

Зиля Келарева, директор центра IBS в городе Уфе: «Для нашего регионального центра подписание этого соглашения — это не просто формальное событие, а стратегический шаг, имеющий прямое практическое значение для развития ИТ-сообщества в Башкортостане. Как компания, обладающая значительной экспертизой в реализации крупных федеральных проектов, мы крайне заинтересованы в том, чтобы в нашем регионе формировался сильный и современный кадровый резерв. УУНиТ, как один из флагманов образования в республике, является для нас идеальным партнером».