IBS и Российский университет транспорта заключили соглашение о сотрудничестве

Группа компаний IBS, участник отечественного ИТ-рынка, и Российский университет транспорта, национальный транспортный вуз, объединят усилия в подготовке ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Партнеры займутся повышением качества обучения по ИТ-специальностям, совершенствованием содержания образования, усилением его практико-ориентированности, а также привлечением талантливой молодежи в ИТ-сферу. Эксперты IBS будут участвовать в разработке и актуализации образовательных программ и мероприятий, преподавании профильных дисциплин, организации профессиональной оценки знаний и навыков студентов в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ.

Взаимодействие университета и группы компаний IBS позволит интегрировать реальные практики в учебный процесс, сделать подготовку студентов максимально приближенной к требованиям рынка и повысить их готовность к успешной карьере в сфере информационных технологий.

Наталья Починок, управляющий партнер группы компаний IBS: «Эксперты IBS готовы делиться с будущими ИТ-специалистами опытом, накопленным за годы работы с крупнейшими российскими компаниями, в том числе в сфере цифровизации транспортной отрасли. Нам важно, чтобы выпускники владели востребованными технологиями и могли быстро влиться в реальные проекты. Мы также намерены развивать совместные программы, которые помогут студентам подтвердить свои компетенции в рамках Национальной системы добровольной сертификации ИТ-специалистов АПКИТ».

«Сотрудничество с IBS позволит объединить научно-образовательный потенциал университета и практическую экспертизу отраслевого лидера. Это создаст дополнительные возможности для студентов, обеспечит их актуальными знаниями и поможет сформировать востребованные компетенции в сфере цифровых технологий», — сказал ректор РУТ Александр Климов.

