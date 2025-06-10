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Лажинцев Виталий


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
23.08.2023 Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Лажинцев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 424 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 264 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
Базальт СПО - BaseALT 707 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 118 1
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 1
Осьминожка - OsmiIT 2 1
Softline - Софтлайн 3004 1
Softline - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 135 1
АйТи 1386 1
ЦВТ 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 211 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 1
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Коробицын Андрей 4 1
Иодковский Станислав 94 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
Беларусь - Белоруссия 5850 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 266 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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