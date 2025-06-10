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Лажинцев Виталий
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|Росстандарт зарегистрировал Национальную систему добровольной сертификации ИТ-специалистов 1
|11.12.2024
|Избран новый состав правления «Руссофт» 1
|23.08.2023
|Покупка Bell Integrator обошлась «Софтлайну» в 5,9 миллиарда 1
Лажинцев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 749 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Макаров Валентин 233 1
|Рукавишникова Мария 20 1
|Болотов Максим 3 1
|Вотяков Сергей 6 1
|Шрайбман Михаил 2 1
|Грачев Евгений 5 1
|Клецких Роман 3 1
|Коробицын Андрей 4 1
|Иодковский Станислав 94 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 2
|Беларусь - Белоруссия 5850 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 846 1
|Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 266 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 1
|ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6375 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
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