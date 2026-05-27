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Осьминожка OsmiIT Осми-ИТ

Осьминожка - OsmiIT - Осми-ИТ

OsmiIT (также известна как Осьминожка или Осми-ИТ, год основания 2016) — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программных решений для автоматизации бизнес-процессов. Основное внимание уделяется созданию корпоративных информационных систем, включая ERP, CRM, системы управления проектами и платформы для цифровой трансформации. Компания позиционирует себя как разработчика отечественного ПО, ориентированного на потребности российских предприятий. OsmiIT  участвует в государственных и коммерческих ИТ-проектах, в том числе в рамках импортозамещения. Ключевыми отраслями применения её решений являются промышленность, энергетика, логистика и госсектор. Продукты компании построены на собственной платформе, поддерживающей интеграцию с другими системами и адаптацию под специфику заказчика.

Лицензии и разрешительные документы

  • Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020663451 (платформа Osmi), выдано 15.10.2020.
  • Аккредитация Минцифры России в качестве разработчика отечественного ПО (включена в Единый реестр российских программ, № 18125).
  • Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации (для отдельных модулей платформы), выдан в 2022 году.

Ключевые клиенты OsmiIT:

  1. Госкорпорация «Росатом» — внедрение системы управления проектами и ресурсами на предприятиях холдинга.
  2. ПАО «Россети» — использование решений для автоматизации закупочной деятельности.
  3. Группа компаний «СИБУР» — пилотные проекты по цифровизации производственных процессов.
  4. Министерство промышленности и торговли РФ — участие в пилотных проектах по импортозамещению ИТ-решений.
  5. АО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) — внедрение модулей управления инженерными данными.

Деловые связи:

  • Партнёрство с «Ростелеком» в рамках программ цифровой трансформации госсектора.
  • Интеграция решений с продуктами «1С» и «Контур».
  • Участие в консорциумах по разработке отечественных ИТ-стандартов при поддержке АНО «Цифровая экономика».

Судебные разбирательства и конфликты

За последние пять лет в открытых источниках зафиксированы следующие дела:

  1. Спор с подрядчиком по договору разработки ПО (2021 г.). Суть: неисполнение обязательств по срокам сдачи модуля. Статус: завершено. Результат: взыскание убытков в пользу OsmiIT.
  2. Иск от бывшего сотрудника (2022 г.) о невыплате премии. Статус: завершено. Результат: суд отказал истцу.
  3. Арбитражное разбирательство с клиентом (2023 г.) по вопросу качества внедрённой системы. Статус: урегулировано в досудебном порядке.

Основные продукты:

  • Osmi Platform — low-code платформа для быстрой сборки корпоративных приложений.
  • Osmi ERP — система планирования ресурсов предприятия с модулями учёта, логистики и производства.
  • Osmi Project — решение для управления портфелями проектов, включая распределение ресурсов и контроль сроков.
  • Osmi Procurement — модуль автоматизации закупок, соответствующий требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Ключевые технологии:

  • Low-code/No-code архитектура.
  • Микросервисная структура.
  • Поддержка облачного и on-premise развёртывания.
  • Интеграция через REST API и стандартные протоколы обмена.

Собственные запатентованные разработки:

  • Патент RU2754321C1 (2021) — «Способ автоматизированного управления жизненным циклом проекта».
  • Патент RU2789012C2 (2022) — «Система синхронизации данных между распределёнными ИТ-системами».

Российские конкуренты:

  1. «1С»
  2. «Техносерв»
  3. «Инфосистемы Джет»
  4. «Крок»
  5. «Softline»
  6. «ЭПСИЛОН»
  7. «Галактика»
  8. «ЦентрИнформ»
  9. «Инфосистемы Диасофт»
  10. «ЛАНИТ»

Зарубежные аналоги:

  1. SAP (Германия) — продукт: SAP S/4HANA
  2. Oracle (США) — продукт: Oracle ERP Cloud
  3. Microsoft (США) — продукт: Dynamics 365
  4. Infor (США) — продукт: Infor CloudSuite Industrial
  5. IFS (Швеция) — продукт: IFS Applications

Цитата 

«Мы не просто пишем код — мы создаём инструменты, которые позволяют российским предприятиям сохранять контроль над своими данными и процессами в условиях меняющейся технологической среды». — Алексей Смирнов, генеральный директор OsmiIT, CNews, 2023

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 4, упоминаний - 4

Осьминожка и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 354 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 139 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 52 1
Квадрант Технологий - СТРИМ Консалтинг 13 1
CodeInside - Кодинсайд 19 1
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