Осьминожка - OsmiIT - Осми-ИТ

OsmiIT (также известна как Осьминожка или Осми-ИТ, год основания 2016) — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программных решений для автоматизации бизнес-процессов. Основное внимание уделяется созданию корпоративных информационных систем, включая ERP, CRM, системы управления проектами и платформы для цифровой трансформации. Компания позиционирует себя как разработчика отечественного ПО, ориентированного на потребности российских предприятий. OsmiIT участвует в государственных и коммерческих ИТ-проектах, в том числе в рамках импортозамещения. Ключевыми отраслями применения её решений являются промышленность, энергетика, логистика и госсектор. Продукты компании построены на собственной платформе, поддерживающей интеграцию с другими системами и адаптацию под специфику заказчика.

Лицензии и разрешительные документы

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020663451 (платформа Osmi), выдано 15.10.2020.

№ 2020663451 (платформа Osmi), выдано 15.10.2020. Аккредитация Минцифры России в качестве разработчика отечественного ПО (включена в Единый реестр российских программ, № 18125).

в качестве разработчика отечественного ПО (включена в Единый реестр российских программ, № 18125). Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации (для отдельных модулей платформы), выдан в 2022 году.

Ключевые клиенты OsmiIT:

Госкорпорация «Росатом» — внедрение системы управления проектами и ресурсами на предприятиях холдинга. ПАО «Россети» — использование решений для автоматизации закупочной деятельности. Группа компаний «СИБУР» — пилотные проекты по цифровизации производственных процессов. Министерство промышленности и торговли РФ — участие в пилотных проектах по импортозамещению ИТ-решений. АО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) — внедрение модулей управления инженерными данными.

Деловые связи:

Партнёрство с «Ростелеком» в рамках программ цифровой трансформации госсектора.

в рамках программ цифровой трансформации госсектора. Интеграция решений с продуктами «1С» и «Контур» .

и . Участие в консорциумах по разработке отечественных ИТ-стандартов при поддержке АНО «Цифровая экономика».

Судебные разбирательства и конфликты

За последние пять лет в открытых источниках зафиксированы следующие дела:

Спор с подрядчиком по договору разработки ПО (2021 г.). Суть: неисполнение обязательств по срокам сдачи модуля. Статус: завершено. Результат: взыскание убытков в пользу OsmiIT. Иск от бывшего сотрудника (2022 г.) о невыплате премии. Статус: завершено. Результат: суд отказал истцу. Арбитражное разбирательство с клиентом (2023 г.) по вопросу качества внедрённой системы. Статус: урегулировано в досудебном порядке.

Основные продукты:

Osmi Platform — low-code платформа для быстрой сборки корпоративных приложений.

— low-code платформа для быстрой сборки корпоративных приложений. Osmi ERP — система планирования ресурсов предприятия с модулями учёта, логистики и производства.

— система планирования ресурсов предприятия с модулями учёта, логистики и производства. Osmi Project — решение для управления портфелями проектов, включая распределение ресурсов и контроль сроков.

— решение для управления портфелями проектов, включая распределение ресурсов и контроль сроков. Osmi Procurement — модуль автоматизации закупок, соответствующий требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Ключевые технологии:

Low-code/No-code архитектура .

. Микросервисная структура .

. Поддержка облачного и on-premise развёртывания .

. Интеграция через REST API и стандартные протоколы обмена.

Собственные запатентованные разработки:

Патент RU2754321C1 (2021) — «Способ автоматизированного управления жизненным циклом проекта».

Патент RU2789012C2 (2022) — «Система синхронизации данных между распределёнными ИТ-системами».

Российские конкуренты:

«1С» «Техносерв» «Инфосистемы Джет» «Крок» «Softline» «ЭПСИЛОН» «Галактика» «ЦентрИнформ» «Инфосистемы Диасофт» «ЛАНИТ»

Зарубежные аналоги:

SAP (Германия) — продукт: SAP S/4HANA Oracle (США) — продукт: Oracle ERP Cloud Microsoft (США) — продукт: Dynamics 365 Infor (США) — продукт: Infor CloudSuite Industrial IFS (Швеция) — продукт: IFS Applications

Цитата

«Мы не просто пишем код — мы создаём инструменты, которые позволяют российским предприятиям сохранять контроль над своими данными и процессами в условиях меняющейся технологической среды». — Алексей Смирнов, генеральный директор OsmiIT, CNews, 2023

Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.