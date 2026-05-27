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Осьминожка OsmiIT Осми-ИТ
OsmiIT (также известна как Осьминожка или Осми-ИТ, год основания 2016) — российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении программных решений для автоматизации бизнес-процессов. Основное внимание уделяется созданию корпоративных информационных систем, включая ERP, CRM, системы управления проектами и платформы для цифровой трансформации. Компания позиционирует себя как разработчика отечественного ПО, ориентированного на потребности российских предприятий. OsmiIT участвует в государственных и коммерческих ИТ-проектах, в том числе в рамках импортозамещения. Ключевыми отраслями применения её решений являются промышленность, энергетика, логистика и госсектор. Продукты компании построены на собственной платформе, поддерживающей интеграцию с другими системами и адаптацию под специфику заказчика.
Лицензии и разрешительные документы
- Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020663451 (платформа Osmi), выдано 15.10.2020.
- Аккредитация Минцифры России в качестве разработчика отечественного ПО (включена в Единый реестр российских программ, № 18125).
- Сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России по защите информации (для отдельных модулей платформы), выдан в 2022 году.
Ключевые клиенты OsmiIT:
- Госкорпорация «Росатом» — внедрение системы управления проектами и ресурсами на предприятиях холдинга.
- ПАО «Россети» — использование решений для автоматизации закупочной деятельности.
- Группа компаний «СИБУР» — пилотные проекты по цифровизации производственных процессов.
- Министерство промышленности и торговли РФ — участие в пилотных проектах по импортозамещению ИТ-решений.
- АО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) — внедрение модулей управления инженерными данными.
Деловые связи:
- Партнёрство с «Ростелеком» в рамках программ цифровой трансформации госсектора.
- Интеграция решений с продуктами «1С» и «Контур».
- Участие в консорциумах по разработке отечественных ИТ-стандартов при поддержке АНО «Цифровая экономика».
Судебные разбирательства и конфликты
За последние пять лет в открытых источниках зафиксированы следующие дела:
- Спор с подрядчиком по договору разработки ПО (2021 г.). Суть: неисполнение обязательств по срокам сдачи модуля. Статус: завершено. Результат: взыскание убытков в пользу OsmiIT.
- Иск от бывшего сотрудника (2022 г.) о невыплате премии. Статус: завершено. Результат: суд отказал истцу.
- Арбитражное разбирательство с клиентом (2023 г.) по вопросу качества внедрённой системы. Статус: урегулировано в досудебном порядке.
Основные продукты:
- Osmi Platform — low-code платформа для быстрой сборки корпоративных приложений.
- Osmi ERP — система планирования ресурсов предприятия с модулями учёта, логистики и производства.
- Osmi Project — решение для управления портфелями проектов, включая распределение ресурсов и контроль сроков.
- Osmi Procurement — модуль автоматизации закупок, соответствующий требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Ключевые технологии:
- Low-code/No-code архитектура.
- Микросервисная структура.
- Поддержка облачного и on-premise развёртывания.
- Интеграция через REST API и стандартные протоколы обмена.
Собственные запатентованные разработки:
- Патент RU2754321C1 (2021) — «Способ автоматизированного управления жизненным циклом проекта».
- Патент RU2789012C2 (2022) — «Система синхронизации данных между распределёнными ИТ-системами».
Российские конкуренты:
- «1С»
- «Техносерв»
- «Инфосистемы Джет»
- «Крок»
- «Softline»
- «ЭПСИЛОН»
- «Галактика»
- «ЦентрИнформ»
- «Инфосистемы Диасофт»
- «ЛАНИТ»
Зарубежные аналоги:
- SAP (Германия) — продукт: SAP S/4HANA
- Oracle (США) — продукт: Oracle ERP Cloud
- Microsoft (США) — продукт: Dynamics 365
- Infor (США) — продукт: Infor CloudSuite Industrial
- IFS (Швеция) — продукт: IFS Applications
Цитата
«Мы не просто пишем код — мы создаём инструменты, которые позволяют российским предприятиям сохранять контроль над своими данными и процессами в условиях меняющейся технологической среды». — Алексей Смирнов, генеральный директор OsmiIT, CNews, 2023
Бизнес‑профиль подготовлен в апреле 2026 года.
СОБЫТИЯ
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Осьминожка и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
|Шрайбман Михаил 2 2
|Иодковский Станислав 104 2
|Бочерова Елена 45 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Рукавишникова Мария 23 1
|Семенкин Максим 9 1
|Лажинцев Виталий 4 1
|Грачев Евгений 7 1
|Вотяков Сергей 7 1
|Калякин Павел 79 1
|Болотов Максим 4 1
|Сабашный Вадим 6 1
|Клецких Роман 3 1
|Макаров Валентин 251 1
|Смирнов Алексей 266 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54263 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163775 1
|CB Insights 10 1
|Gartner - Гартнер 3647 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3890 1
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