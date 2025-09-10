Получите все материалы CNews по ключевому слову
Softline Инженерная информатика
УПОМИНАНИЯ
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Боровиков Игорь 134 3
|Коробицын Андрей 4 2
|Яппаров Тагир 103 1
|Краснов Михаил 84 1
|Сергиенко Игорь 15 1
|Сашин Геннадий 9 1
|Лажинцев Виталий 3 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1077 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11360 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382929, в очереди разбора - 733938.
Создано именных указателей - 182645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.