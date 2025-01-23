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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166511
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Сатурн Тетис (спутник)



23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 1
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO 1
24.04.2024 В России создан беспилотник для подводного разминирования 1
19.11.2023 Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся 1
06.04.2023 Российская часть Softline продана. Основатель Игорь Боровиков покидает компанию 1
03.04.2023 «Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро 1
30.07.2015 На спутнике Сатурна найдены необычные красные полосы 3
05.02.2002 Наземные телескопы догнали космические по качеству изображения 1
05.02.2002 Наземные телескопы догнали космические по качеству изображения 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Сатурн и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2815 2
Softline Holding - Noventiq 60 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Ростелеком 9706 1
Dell EMC 5028 1
Google LLC 11785 1
Microsoft Corporation 24631 1
Oracle Corporation 6690 1
АФК Система ПАО 1797 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
СмартМолл 2 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Максима ГК 16 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Merlion - Berks - Беркс 3 1
Merlion - Мерлион 795 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 3
Тетис Кэпитал - Tethys 21 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Euroclear 18 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Supremum Capital 2 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Тетис Про - Tetis Pro 4 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6970 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9785 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1393 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15724 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 816 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4666 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 717 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30706 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2931 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5299 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 398 1
Подводные беспилотники - Подводный робот - Underwater Robot - Подводный дрон - Underwater drone - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, ТНПА - Remotely operated underwater vehicle, ROV - Автономные необитаемые подводные аппараты, АНПА 20 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13806 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10086 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
Московский метрополитен - МосМетро 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Щербаков Борис 47 1
Беляев Илья 2 1
Асланян Сергей 103 1
Крихели Авраам 2 1
Соловьева Юлия 19 1
Боровиков Игорь 129 1
Розанов Всеволод 47 1
Брюквин Юрий 299 1
Пыльцов Виталий 4 1
Тимощук Алексей 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 4
Россия - РФ - Российская федерация 144326 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Земля - планета Солнечной системы 10376 3
Юпитер - планета Солнечной системы 547 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 660 3
Солнечная система - Solar system 2524 2
Чили - Республика 469 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 2
Африка - Африканский регион 3479 2
Индия - Bharat 5447 2
Европа 21772 2
Канада 4884 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
Ближний Восток 2944 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
Америка Латинская 1813 1
Португалия - Португальская Республика 918 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Америка Южная 851 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Конго - Демократическая Республика 94 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Америка - Американский регион 2162 1
Дания - Гренландия 140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
Япония 13287 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Беларусь - Белоруссия 5668 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7490 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 946 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3710 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 409 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 851 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4003 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1585 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 961 1
Рустелеком ТК 304 1
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 2
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 8 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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