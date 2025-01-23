Сатурн Тетис (спутник)
Сатурн и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2815 2
|Softline Holding - Noventiq 60 2
|Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
|Ростелеком 9706 1
|Dell EMC 5028 1
|Google LLC 11785 1
|Microsoft Corporation 24631 1
|Oracle Corporation 6690 1
|АФК Система ПАО 1797 1
|Google Russia - Гугл Россия 178 1
|СмартМолл 2 1
|Ростелеком - Макомнет - Macomnet 36 1
|TerraLink - ТерраЛинк 282 1
|Максима ГК 16 1
|Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 1
|Softline - Develonica - Девелоника 132 1
|Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
|АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
|Merlion - Berks - Беркс 3 1
|Merlion - Мерлион 795 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Щербаков Борис 47 1
|Беляев Илья 2 1
|Асланян Сергей 103 1
|Крихели Авраам 2 1
|Соловьева Юлия 19 1
|Боровиков Игорь 129 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Пыльцов Виталий 4 1
|Тимощук Алексей 1 1
|Рустелеком ТК 304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166511.
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