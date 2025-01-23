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Merlion Berks Беркс



23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 3
20.12.2021 Государственные ИТ-тендеры остановлены из-за излишнего пристрастия к «Эльбрусам» 2
30.08.2019 Московские компании-миллиардеры уличили в сговоре на государственном ИТ-тендере в Санкт-Петербурге 5

Публикаций - 3, упоминаний - 10

Merlion и организации, системы, технологии, персоны:

Диджитал Машинс 4 2
Softline Holding - Noventiq 60 1
Merlion - Мерлион 795 1
Softline - Софтлайн 2815 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Новые облачные технологии (НОТ) 445 1
AEE Technology - АЕЕ Технолоджи Рус 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Иломакс 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 68 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5896 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Принтер струйный - Inkjet printer 725 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1988 1
Оповещение и уведомление - Notification 4615 1
ARMv8 - Архитектура процессора 98 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1050 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 354 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 68 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 940 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
Сатурн - Тетис (спутник) 9 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7490 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8391 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1179 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7838 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 380 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 72 1
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 113 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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