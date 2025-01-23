Merlion Berks Беркс
Merlion и организации, системы, технологии, персоны:
|Скокова Татьяна 17 2
|Боровиков Игорь 129 1
|Лютов Максим 1 1
|Шевченко Дмитрий 13 1
|Комышов Сергей 1 1
|Громов Иван 102 1
|Калинин Александр 154 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 2
|Россия - РФ - Российская федерация 144326 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 1
|Сатурн - Тетис (спутник) 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336207, в очереди разбора - 772702.
Создано именных указателей - 166511.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.