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Скокова Татьяна



23.01.2025 Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн» 1
21.12.2022 Merlion и Unilumin Group подписали дистрибьюторское соглашение 1
25.10.2022 Merlion привез в Россию ноутбуки HIPER 1
23.08.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Absen 1
01.07.2022 Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга 1
20.12.2021 Merlion и vivo объявили о начале сотрудничества 1
16.11.2021 «Позитроника» объявила о расширении в партнерстве с Tempoline 1
08.10.2021 Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom 1
26.03.2021 Интернет-магазин Aceronline.ru увеличил оборот на 40% в 2020 году 1
11.03.2021 Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Panasonic Life Solutions 1
31.08.2020 Acer и Merlion объявили об эксклюзивном старте продаж линейки компьютерных аксессуаров для офиса и домашних ПК 1
27.05.2020 Merlion будет поставлять в Россию весь ассортимент продукции Apple 1
19.05.2020 В России удвоился объем ИТ-госзакупок 1
11.11.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфонов Haier в России 1
17.10.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России 1
30.08.2019 Московские компании-миллиардеры уличили в сговоре на государственном ИТ-тендере в Санкт-Петербурге 1
16.04.2018 Merlion и Micromax объявили о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Скокова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 795 16
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2548 2
Merlion - Berks - Беркс 3 2
Apple Inc 12103 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 1
Sony 6544 1
Micromax Systems - Микромакс системс 76 1
Haier Group 165 1
Диджитал Машинс 4 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Panasonic Life Solutions 3 1
Canalys 231 1
Merlion - Tempoline - Темполайн 3 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 590 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1042 1
Ланит - diHouse - Дихаус 189 1
Nvidia Corp 3490 1
Unilumin Group 4 1
Bitmain 12 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1258 1
Absen - Абсен 5 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 25 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 648 1
Porsche Design GmbH 23 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14390 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12189 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16141 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 3
Аксессуары 3881 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12022 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13806 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29700 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5665 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7098 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2367 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 258 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13937 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8562 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 690 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2957 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6048 1
Умные платформы 1684 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9606 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2787 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9284 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3211 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20804 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4485 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 518 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9331 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7880 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3219 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Apple iPad 3860 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1558 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 303 1
Apple iPod 1537 1
TCL Plex - Смартфон 15 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
TCL UI 4 1
Micromax Bolt - серия смартфонов 9 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1050 1
Apple Beats - Apple Beats Flex 112 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 1
Acer Predator Thronos 11 1
Micromax Canvas - серия смартфонов и планшетом 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1557 1
Acer Book RS Porsche Design 2 1
Acer Enduro - серия ноутбуков 9 1
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 604 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 77 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
HiPER Expertbook 3 1
HiPER Workbook 5 1
HiPER Dzen 2 1
TCL NXTvision 9 1
TCL Smart TV 8 1
TCL Dotch FHD+ 3 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Bitmain - Antminer - серия ASIC-майнеров 6 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Тарасов Андрей 20 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Лютов Максим 1 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Комышов Сергей 1 1
Селиверстов Вячеслав 1 1
Kakar Sameer - Какар Самир 1 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Болотин Виталий 3 1
Michiura Masaharu - Мичиура Масахару 1 1
Субботина Наталия 1 1
Царева Екатерина 8 1
Уваров Сергей 33 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Полянская Марина 3 1
Леонычев Виктор 5 1
Су Виктория 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2249 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2726 2
Россия - СФО - Новосибирск 4293 2
Индия - Bharat 5447 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 1
Азия Южная 103 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 134 1
Германия - Федеративная Республика 12683 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5521 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4878 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7490 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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