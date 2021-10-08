Merlion стала эксклюзивным дистрибьютором отечественных мониторов Lightcom

Merlion российский широкопрофильный дистрибьютор, в рамках развития направления импортонезависимых отечественных решений подписала соглашение с компанией «Лайтком», российским производителем персональной компьютерной и периферийной техники, а также серверного оборудования под собственным товарным знаком Lightcom. Соглашение вступило в силу в сентябре 2021 г. и даёт Merlion статус эксклюзивного дистрибьютора мониторов Lightcom.

«Являясь многолетним лидером на рынке дистрибуции мониторов самых крупных мировых производителей, теперь Merlion имеет в портфеле и первые российские мониторы. Мы уверены, что они в нашем канале будут востребованы партнерами – системными интеграторами для конкурсов и тендерных процедур, проектов в госсекторе. Однако мы надеемся, что отечественный продукт будет также интересен реселлерам и ритейлерам, – сказала Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion. – Начав с поставок мониторов Lightcom, рассчитываем, что старт нашего взаимовыгодного и эффективного сотрудничества с компанией «Лайтком» перерастёт в большее. Будем работать и идти в направлении расширения дистрибуции и других продуктов вендора».

«Разработав российские мониторы, мы встали на путь реализации программы импортозамещения радиоэлектронной промышленности. Наша цель – достижение импортонезависимости и максимальная нагрузка отечественной экономики при производстве мониторов как товарной группы, – отметил Виталий Болотин, руководитель компании «Лайтком». – В сотрудничестве с Merlion, одним из крупнейших дистрибьюторов страны, будем создавать основу для развития и разработки новых российских технологий производства этой товарной группы на благо страны».

Партнерам Merlion уже доступны под заказ бюджетные модели мониторов для дома и офиса – Lightcom V-Lite и V-Lite-S. Они обладают IPS-матрицей диагональю 23,8 дюйма, разрешением 1920х1080 пикселей, оснащены стереодинамиками, тремя USB-портами, устройством для чтения карт памяти и выдвижной 5-мегапиксельной камерой со стереомикрофоном.

Компания «Лайтком» основана в 2012 г. в Зеленограде, является членом Московской торгово-промышленной палаты, располагается на территории завода «Квант» и специализируется на производстве персональной компьютерной и периферийной техники, а также серверного оборудования под собственным товарным знаком Lightcom (свидетельство №557485). Производственная база компании включает в себя полный сборочный цикл и состоит из сборочного производства отдельных видов выпускаемой техники на территории завода «Квант» и производственной площадки на территории советского Центра информатики и электроники в Зеленограде мощностью свыше 100 тыс. единиц продукции в год. Компания обладает опытом разработки различных аппаратных решений для изделий собственной продуктовой линейки вне лицензируемых видов деятельности и техники. Продукция Lightcom эксплуатируется в 28 регионах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Мониторы Lightcom получили подтверждение соответствия производимой промышленной продукции требованиям, предъявляемым в целях её отнесения к продукции, произведённой на территории Россиии внесены в Реестр российской промышленной продукции и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.