Merlion подписала дистрибьюторское соглашение с Panasonic Life Solutions

Российский широкопрофильный дистрибьютор Merlion и Panasonic объявили о расширении сотрудничества, начатого более 20 лет назад. Компании сообщили о подписании дистрибьюторского соглашения с подразделением Panasonic Life Solutions, согласно которому Merlion на правах официального дистрибьютора является поставщиком на российский рынок оборудования, компонентов коммутации и распределения электроэнергии, а также светотехнических решений корпорации Panasonic.

Соглашение уже вступило в силу и распространяется на весь спектр продуктового предложения Panasonic Life Solutions: электроустановочные изделия, удлинители, кабельные каналы, щиты распределения, автоматические выключатели, системы управления освещением, LED-освещение. У партнеров компании Merlion появилась отличная возможность расширения продуктового предложения за счет новых продуктов Panasonic.

Panasonic объединяет более 300 компаний, фабрик и научных центров и на протяжении многих лет занимает ведущие позиции по числу зарегистрированных патентов и производств. Подразделение Life Solutions развивает свой бизнес во всех аспектах, связанных с жизнью людей, не только относящихся к дому, но и объектам, образующим и объединяющим город и общество – это дом, офис, социальные, коммерческие, промышленные здания, умный город, инфраструктурные объекты.

«Мы планируем выйти за рамки электрических материалов и решений для создания комфортного пространства, которое будет поддерживать нашу повседневную жизнь. Для нас важно создать потребителю душевное настроение с множеством улыбок и волнением, предоставив решения, услуги, обеспечивающие комфорт. С таким настроем мы продолжаем придерживаться новых ценностей, которые соответствуют видению Panasonic «сделать жизнь лучше и комфортнее с помощью решения, ориентированного на человека», и мы продолжаем стремиться к глобальному распространению «лучшей жизни» для дома, города и общества вместе с нашими российскими потребителями и партнерами компании Merlion», – сказал Масахару Мичиура, президент подразделения Life Solutions Company, Panasonic Corporation.

«С командой Panasonic мы работаем давно и эффективно по целому ряду товарных направлений, – отметила Татьяна Скокова, директор дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion. – Расширение дистрибуции – важный шаг в нашем сотрудничестве, и мы приложим все усилия для того, чтобы с подразделением Panasonic Life Solutions сложились такие же отношения, как с Panasonic в целом, положительно влияющие на наши совместные будущие бизнес-результаты».