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Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга

Компания Merlion, российский ИТ-дистрибьютор, начала осуществлять поставки на российский рынок оборудования для майнинга цифровых валют. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

В портфеле дистрибьютора уже доступны ASIC-майнеры от лидера отрасли – китайской частной компании Bitmain, которая разрабатывает специализированные интегральные микросхемы для майнинга биткоинов. Доля Bitmain на мировом рынке ASIC-оборудования превышает 70%. Главные продукты компании — наиболее популярная в мире серия ASIC-майнеров Antminer. Они входят в число наиболее эффективных устройств для добычи биткоина, работающих с алгоритмом SHA-256.

В настоящее время в Merlion в наличии три модели высокопроизводительных ASIC-майнеров серии Antminer - S19J Pro 96T, S19 95T, S19Pro 110T. В ближайшее время под заказ будет доступна ещё одна модель - S19 XP 140TH/s.

«Выбранное направление для нас новое и незнакомое, и этим оно особенно интересно. По своей сути, перед нами стоит задача не просто реализовать поставляемое в Россию оборудование для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, а и сформировать новый партнерский канал, с которым мы вместе будем развивать это направление с прицелом на совместные будущие успехи и коммерческие результаты», - сказала Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает более 18,7 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г.. Президент группы компаний Merlion – Дмитрий Виноградов.

Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 1900 брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает более 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

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