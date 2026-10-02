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SHA Secure Hash Algorithm алгоритм криптографического хеширования SHA-1 и SHA-2

SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2

СОБЫТИЯ

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02.10.2026 vStack выпустил vStack HCP 3.2 с NVMe Fabric и развитием Unified Storage 1
05.12.2025 Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork 1
22.10.2025 Теперь крыса: киберпреступная группа Unicorn обновила свой самописный стилер 1
03.10.2025 СХД ITPOD Storage обеспечивают до 80% экономии пространства за счет механизмов эффективного хранения данных 1
19.08.2025 Новая версия «Астра Мониторинг» с расширенными функциональными возможностями 1
18.08.2025 «Мадригал ОИС» автоматизировал бизнес оператора ЦФА при поддержке «Диасофт» 1
02.06.2025 «Отец» Linux ополчился на главного фаната языка Rust за подлог и обман. Наказание – незамедлительная блокировка 1
19.05.2025 «Битрикс24» выпустил релиз Невесомость с новым интерфейсом, персональным помощником «Марта AI» и защищенным мессенджером 1
28.03.2025 «Диасофт» расширил возможности защиты коммерческой информации в платформе Digital Q.Blockchain 1
17.02.2025 Уязвимость в OpenWRT: под угрозой программные оболочки в устройствах интернета вещей 1
12.02.2025 В Kaspersky Threat Lookup появился поиск по открытым источникам на основе ИИ 2
16.08.2024 Фальшивое обновление Windows ворует данные на глазах у жертв 1
14.08.2024 Данные, удаленные из репозиториев GitHub, остаются доступными навсегда. Даже если они приватные 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
17.05.2024 Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service 1
14.05.2024 Группа хакеров терроризирует ВПК России 1
26.09.2023 Уязвимость в ПО Openfire открывает несанкционированный доступ к скомпрометированным серверам 1
10.03.2023 Сервис Сбербанка «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе 1
28.02.2023 Merlion и ГК «Русинтегратор» поставили заказчику майнинговую ферму последнего поколения 1
19.07.2022 В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом 1
01.07.2022 Merlion начинает поставлять в Россию оборудование для майнинга 1
22.03.2022 Смартфоны на Android отправляют в Google все данные о звонках и переписке пользователей. Отменить это нельзя 1
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula 1
11.11.2021 Российский конструктор криптовалют DecimalChain теперь совместим с Еthereum и Binance Smart Chain 1
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 3
21.10.2020 Parallels представила ПО для запуска Windows на Chromebook 1
13.10.2020 4 «горячих» направления в сфере шифрования 2
13.10.2020 Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика 2
23.09.2020 Безопасность пользователей в прошлом. Пароль можно подобрать за $25 и 12 минут 1
22.05.2020 Falcongaze представила обновление SecureTower 6.4 2
21.05.2020 Falcongaze выпустила новую версию DLP-системы Securetower 2
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 1
27.01.2020 Выпущено ядро Linux 5.5 1
11.12.2019 «Аладдин Р.Д.» выпустила JC-WebClient версии 4.2 1
16.10.2019 Антивирус Symantec отправил в «синий экран смерти» тысячи ПК по всему миру 1
14.08.2019 Антивирусы Symantec и Norton ломают Windows 7 14
12.08.2019 НИИ «Восход» создал малогабаритное средство криптографической защиты информации 5
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 2
02.04.2019 Рунет принудительно переведут на российское шифрование 1
01.11.2018 Новый российский пул майнинга биткойнов составит конкуренцию мировым аналогам 1

Публикаций - 85, упоминаний - 127

SHA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25867 13
Google LLC 12795 9
Oracle Corporation 7110 7
IBM - International Business Machines Corp 9718 5
Red Hat 1381 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5720 4
X Corp - Twitter 2942 4
Intel Corporation 12870 4
Apple Inc 13284 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 838 3
Telegram Group 3002 3
Gen Digital - Avast Software 184 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 3
Sophos - SophosLabs 436 3
Bitmain 14 3
Siemens AG - Siemens Group 2675 2
Lantronix 18 2
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Aladdin Software Security R.D. 118 2
Samsung Electronics 11141 2
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Yandex - Яндекс 9369 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16119 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1732 2
HP Inc. 5907 2
AMD - Advanced Micro Devices 4700 2
Microsoft Corporation - GitHub 1098 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
Acronis - Акронис 490 2
Diasoft - Диасофт 1180 2
Falcongaze - Фалконгейз 77 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 2
Mozilla Foundation 208 2
Анкад - Ancud 50 1
FSLogix 2 1
AnyDesk Software GmbH 61 1
Microsoft - LinkedIn 708 3
Родник 91 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9043 2
Газпром нефть 744 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 362 1
IWF - Internet Watch Foundation 11 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Почта России ПАО 2392 1
Газпром ПАО 1498 1
Visa International 1998 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 505 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1970 1
Сбер - СберЛогистика 74 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
Ford 437 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5762 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6684 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3724 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3226 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1904 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2141 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1614 1
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