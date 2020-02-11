Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему

Многослойные проблемы обновлений

Установка очередного внепланового обновления для Windows Server 2008 или Windows Server 2008 R2 приводит к дальнейшей невозможности загрузки сервера с этой ОС. После установки обновления KB4539602, выпущенного Microsoft для исправления проблем с фоновыми заставками рабочего стола (обоями), происходит автоматическое удаление загрузочного файла Windows. Первыми о новой проблеме сообщили пользователи Reddit и портал Bleeping Computer.

Обновление KB4539602 было выпущено Microsoft 7 февраля 2020 г., то есть, уже после официального окончания технической поддержки Server 2008 и Windows 7. Некоторые посетители Reddit отметили возникновение проблемы сразу на нескольких серверах под управлением Windows Server 2008; другие пользователи также сообщили, что обновление KB4539602 приводит к невозможности загрузки ПК под Windows 7.

Список потенциальных причин, приводящих к невозможности загрузки системы после установки KB4539602, включает отсутствие в системе установки предыдущих важных патчей для Server 2008 или наличие их старых версий, а также наличие старых версий подписей алгоритм хеширования SHA-2 и обновлений стека обслуживания.

Вчера CNews также рассказал о массовой проблеме пользователей ПК и ноутбуков под Windows 7, которые столкнулись с невозможностью выключить или перезагрузить компьютер, а также о вариантах решения этой проблемы.

Как избежать проблем с Server 2008

Обновление KB4539602 для Windows Server 2008 является необязательным, то есть, его отсутствие никак не влияет на работу основных функций операционной системы. Самым простым способом избежать возникновения проблем с загрузкой ОС является полное игнорирование его существования.

Поддержка Windows Server 2008 завершена 14 января 2020 г.

В описании обновления KB4539602 для Windows 7 (SP1) и 2008 R2 с пакетом обновления SP1 на сайте техподдержки Microsoft отмечается, что перед установкой этого обновления в обязательном порядке необходимо предварительно установить обновление KB4474419 от 23 сентября 2019 г. для нормального функционирования SHA-2, а также обновление KB4490628 от 12 марта сентября 2019 г. для стека обслуживания (SSU), или более поздние их версии.

Оба эти обновления автоматически предлагаются для установки «Центром обновления Windows». После установки обновлений также необходимо перезагрузить систему.

Как спасти уже пострадавшую систему

Пока что Microsoft не представила никаких официальных исправлений для тех, кто уже столкнулся с невозможностью загрузки системы после неудачной установки обновления KB4539602. Тем не менее, администраторы Windows с подачи портала Bleeping Computer уже придумали два неофициальных способа восстановления серверов под ОС Windows Server 2008 с неудачной установкой KB4539602.

Один из вариантов предлагает зайти в «Восстановление системы» (Recovery), затем выбрать букву диска для установки Windows, и далее запустить следующую команду:

dism.exe /image:C:\ /cleanup-image / revertpendingactions

Другой вариант подразумевает загрузку в консоли «Восстановление системы», затем выбор и копирование файлов winload.efi и winload.exe, взятых из резервных копий или из другой инсталляции Windows Server 2008, в папку C:\windows\system32. Затем необходимо перезагрузить систему.

Слухи о смерти преувеличены?

Бесплатная техническая поддержка операционных систем Windows 7, Server 2008 и 2008 R2 завершена 14 января 2020 г. В Microsoft официально объявили о том, что эти системы больше не будут получать обновлений и «на прощание» выпустили общедоступный патч KB4534310.

Именно это бесплатное ежемесячное накопительное обновление привело к проблемам с фоновыми заставками рабочего стола, поэтому Microsoft была вынуждена выпустить незапланированное февральское обновление KB4539602.

В Microsoft заявили о том, что проблема в настоящее время находится в стадии расследования, сообщил портал Bleeping Computer. Не исключено, что Microsoft придется еще раз нарушить обещание не выпускать обновлений для Windows 7 и Windows Server 2008, и все же представить еще одну «заплатку на заплатку».

По данным Microsoft, корпоративные клиенты (представители сегмента SMB наравне с крупным бизнесом) смогут поддерживать свою Windows 7 в актуальном состоянии до января 2023 г. в рамках сервиса Extended Security Update (ESU). Подписка на него продается с 1 декабря 2019 г. и до конца 2020 г. стоит $25 для каждого ПК в отдельности. В 2021 г. цена вырастет до $50, а в 2022 г. – до $100.