ПК на Windows 7 массово перестали выключаться. Способы решения проблемы

Пользователи Windows 7 лишились возможности перезагружать и выключать свои ПК. В системе произошел сбой, в результате которого она лишила их прав на подобные действия. Microsoft не реагирует на проблему, но существует несколько недокументированных способов ее обхода.



Неперезагружаемая Windows

Владельцы ПК и ноутбуков на базе ОС Windows 7 столкнулись с невозможностью выключить или перезагрузить их компьютер. Вместо выполнения этих действий система стала выдавать окно с предупреждением об отсутствии у пользователя прав для выключения компьютера – «You don’t have permission to shut down this computer».

Подобная проблема проявилась на компьютерах сотен пользователей. К примеру, тема участника Reddit под псевдонимом Ajay14589, созданная 8 февраля 2020 г., на момент публикации материала собрала свыше 130 комментариев. Обсуждение проблемы также происходит в Twitter и на форуме поддержки Microsoft. Общее число пострадавших от сбоя на 10 февраля 2020 г. известно не было.

Windows 7 снова сломалась

Реакции Microsoft на запросы пользователей пока не было, и в настоящее время неизвестно, что может вызывать подобную ошибку в работе ОС. Поддержка Windows 7 была прекращена 14 января 2020 г. – теперь Microsoft предлагает обновления для нее лишь своим корпоративным клиентам, и только за деньги. К примеру, правительству Германии поддержка Windows 7 обойдется практически в 900 тыс. евро.

Решение существует

По мнению ряда пользователей, проблема с выключением Windows 7 может быть связана со сбоем в работе «Контроля учетных записей» (UAC, user account control). Пока Microsoft не выпустила патч, устраняющий его, для выключения и перезагрузки ПК можно применять не совсем удобный, но доказавший свою эффективность алгоритм.

Способ выключить ПК на Windows 7 существует

На компьютере с Windows 7 нужно создать дополнительную учетную запись с правами администратора или активировать имеющуюся. После этого необходимо авторизоваться в ней и повторно переподключиться к основному аккаунту на ПК, у которого тоже должны быть права администратора. В результате система позволит выключить или перезагрузить компьютер, но все описанные действия придется производить при каждом выключении или перезагрузке.

В ряде случаев избежать появления окна с предупреждением об отсутствии прав можно при помощи комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del – в правом нижнем углу появившегося окна будет кнопка выключения и перезагрузки. Данный способ может работать не на всех версиях ОС.

Более радикальный способ

Информация о проблеме с выключением ПК на базе Windows 7 дошла до компании Quick Heal, разработчика антивирусных систем. Ее специалисты предложили альтернативный способ выхода из ситуации, но он подходит исключительно для версий Windows 7 Professional, Ultimate и Enterprise.

На ПК необходимо запустить редактор локальной групповой политики – ввести «gpedit.msc» в окне «Выполнить». Далее следует проследовать по пути «Конфигурация компьютера > конфигурация Windows > параметры безопасности > локальные политики > параметры безопасности», где нужно найти строку «Контроль учетных записей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и кликнуть по ней.

По умолчанию данный параметр отключен. Клик по нему выведет новое окно, в котором нужно включить его, после чего потребуется снова запустить окно «выполнить» (комбинация клавиш Win+R или через меню «Пуск») и ввести строку «gpupdate /force» без кавычек.

Пользователи Reddit, опробовавшие данный способ, подтвердили его эффективность.

Очередная проблема Windows 7

Невозможность перезагрузки и выключения ПК на базе Windows 7 стала вторым масштабным сбоем данной ОС после прекращения ее поддержки. Пока неизвестно, имеет ли Microsoft отношение к нему, но вина за первую ситуацию полностью лежит на ней.

14 января 2020 г., в день прекращения поддержки, Microsoft, как сообщал CNews, выпустила прощальный общедоступный патч для этой ОС с индексом KB4534310, установка которого приводила к невозможности установки обоев на рабочий стол в параметром «Растянуть». В этом случае после перезагрузки ПК вместо выбранного изображения пользователи наблюдали черный экран, и процедуру приходилось проводить повторно.

Последствия установки обновления KB4534310 для Windows 7

Проблему, ставшую массовой, Microsoft в итоге признала, однако она не хотела выпускать устраняющий ее апдейт для всех пользователей. Поначалу она планировала распространять его исключительно среди корпоративных клиентов, подписавшихся на платные обновления. Позже компания все же решила предоставить доступ к патчу всем желающим, и в итоге он стал первым и пока единственным бесплатным обновлением для Windows 7, вышедшим после прекращения ее поддержки.

По данным Microsoft, корпоративные клиенты (представители сегмента SMB наравне с крупным бизнесом) смогут поддерживать свою Windows 7 в актуальном состоянии до января 2023 г. в рамках сервиса Extended Security Update (ESU). Подписка на него продается с 1 декабря 2019 г. и до конца 2020 г. стоит $25 для каждого ПК в отдельности. В 2021 г. цена вырастет до $50, а в 2022 г. – до $100.