Прощальное обновление Windows 7 сломало рабочий стол. Три способа решения проблемы

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Microsoft выпустила последний патч для Windows 7, который сломал функцию установки обоев на рабочий стол. Новых обновлений больше не будет, и пользователям придется самостоятельно решать возникшую проблему.

Обновление с сюрпризом

Последнее обновление для ОС Windows 7, срок поддержки которой истек 14 января 2020 г. сломало функциональность рабочего стола. Пользователи, установившие апдейт, стали жаловаться на невозможность установки обоев рабочего стола.

Пакет обновлений за номером KB4534310, вышедший 14 января 2020 г., вносит в систему ошибку, которая приводит к тому, что после каждой перезагрузки ПК обои с рабочего стола удаляются – ОС меняет их на сплошной черный цвет. Как сообщает ресурс MSPowerUser, проблему с финальным обновлением Windows 7 вынесли на обсуждение в Reddit – топики были созданы пользователями MrMii-Already-Reddit и Arilandon в середине января 2020 г., и на момент публикации материала они содержали, в общей сложности, свыше 110 ответов. Дополнительно была создана тема на форуме Microsoft, и более 30 человек подтвердили, что столкнулись с подобной ситуацией.

Что сломалось в Windows

Пользователи Reddit выяснили, что Windows 7 с установленным обновлением KB4534310 удаляет обои рабочего стола только в случае, если в настройках их отображения выбран параметр «Растянуть». Другие варианты отображения такую проблему не вызывают.

Последствия установки финального обновления Windows 7

Они предположили, что данный параметр после установки апдейта система перестает учитывать, что и приводит к заливке рабочего стола черным цветом после каждой перезагрузки. Журналисты ресурса Bleeping Computer подтвердили факт наличия проблемы – они воспроизвели ее на собственных ПК под управлением Windows 7.

Как решить проблему

Существует три способа решения проблемы с обоями, связанными с пакетом обновлений KB4534310. Первый заключается в отказе от его установки, а второй – в его удалении из системы (откат до предыдущей точки восстановления, развертывание резервной копии и другие варианты).

Третий способ пользователи Reddit предложили для тех, кто установил патч и не хочет его удалять. Для этого нужно установить в качестве обоев необходимое изображение, выбрать параметр «Растянуть», сделать снимок экрана (без ярлыков рабочего стола) и после перезагрузки поставить получившееся изображение с любым другим параметром («Замостить», «По центру» и т. д.).

Также можно воспользоваться любым современным графическим редактором и подогнать нужное изображение под разрешение экрана монитора.

Windows 7 и некачественные обновления

KB4534310 – не единственный патч для Windows 7, выпущенный в последние годы ее поддержки, приводящий к определенным сбоям в ее работе. К примеру, в январе 2018 г. CNews сообщал, что экстренное накопительное обновление безопасности для нее, необходимое для устранения выявленных уязвимостей Meltdown и Spectre, приводило к возникновению различных проблем и непредсказуемых последствий. В частности, пользователи жаловались на регулярные появления синего «экрана смерти» после установки патча на компьютерах с процессором AMD Opteron.

Некоторые обновления Windows 7 и вовсе не позволяла установить. В мае 2019 г. пользователи, на чьих компьютерах присутствовал антивирусы практически любого производителя, столкнулись с тем, что система не могла развернуть патч безопасности KB4499164. Обновление зависало на 30%, и приходилось переводить ПК в безопасный режим и вручную деинсталлировать недоустановленный пакет.

Несмотря на то, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7, корпоративные клиенты (представители сегмента SMB наравне с крупным бизнесом) получат возможность обновлять Windows 7 и дальше. В рамках сервиса Extended Security Update (ESU), как сообщал CNews, они смогут поддерживать свою Windows 7 в актуальном состоянии до января 2023 г. Подписка на сервис продается с 1 декабря 2019 г. и в 2020 г. стоит $25 для каждого компьютера в отдельности. В 2021 г. пишет The Verge, цена вырастет до $50, а в 2021 г. – до $100. К примеру, правительству Германии «корпоративная» поддержка Windows 7 обойдется приблизительно в $887 тыс.