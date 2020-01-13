Microsoft предложила 400 миллионам пользователей Windows 7 купить новый компьютер

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Microsoft предложила всем, кто пользуется ПК на базе Windows 7, купить новую модель из ее собственной линейки Surface вместо апдейта до Windows 10. Эти ПК продаются лишь в нескольких странах.

Советы Microsoft

Корпорация Microsoft порекомендовала пользователям ОС Windows 7 как можно скорее купить новый компьютер, чтобы перейти на Windows 10. На своем международном сайте она опубликовала развернутую статью, в которой в качестве альтернативы «устаревшим» ПК на базе Windows 7 предложила свои продукты линейки Surface.

Публикация статьи связана с тем, что 14 января 2020 г. будет полностью прекращена поддержка Windows 7 во всем мире. Это означает, что она перестанет получать обновления и патчи безопасности, и в скором будущем разработчики сторонних программ, к примеру, браузеров, тоже могут прекратить поддерживать ее – так в свое время случилось с Windows XP.

Microsoft предлагает всем пользователям перейти на компьютеры Surface

По состоянию на январь 2020 г. прекращение поддержки Windows 7 затронет около 400 млн пользователей со всего мира. Именно столько людей, по данным ресурса MSPowerUser, до сих пор работают в операционной системе, дебютировавшей в 2009 г. Она занимает вторую строчку в рейтинге самых популярных ОС в мире, уступая лишь Windows 10.

Компьютеры не для всех

Линейка Surface включает в себя множество различных компьютеров, среди которых есть планшеты, полноценные ноутбуки и трансформеры, а также настольные моноблочные ПК. Но существует один важный нюанс – все эти устройства нельзя купить во множестве стран мира. Microsoft не продает их в России, и даже если приобрести что-нибудь из Surface, к примеру в США, то при использовании такого компьютера в России у его владельца могут возникнуть проблемы с гарантийным ремонтом.

Альтернативные решения сторонних производителей на базе Windows 10 Microsoft приобретать не предлагает. Между тем, эту ОС устанавливают на свои ПК многие крупные компании, чья техника продается и на территории России – среди них Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo и др.

Linux в стиле Windows 7

На фоне прекращения поддержки Windows 7 сообщество разработчиков рабочей среды KDE для дистрибутивов Linux запустили кампанию #Switch2Plasma по продвижению графической оболочки KDE Plasma. Кампания нацелена на пользователей, кто по тем или иным причинам не готов переходить на Windows 10.

KDE Plasma

Внешне KDE Plasma действительности очень похожа на классический интерфейс Windows 7, включая оформление стартового меню и возможность включения прозрачности окон.

Девелоперы делают акцент на большей защищенности Linux в сравнении с Windows и более широком спектре настроек самой операционной системы. Кроме того, авторы KDE Plasma не преминули сообщить, что в их оболочке нет встроенной рекламы. Это был намек на непрекращающиеся попытки Microsoft дополнительно заработать на тех, кто и так приобрел у нее операционную систему. В частности, в декабре 2019 г. CNews сообщал, что Microsoft интегрировала в приложение «Почта и календарь» в Windows 10 рекламу своих продуктов. Ее нельзя отключить или как-либо настроить – она будет отображаться всегда, занимая значительную часть окна приложения.