Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service

ГК Luxms представила новую версию платформы – v 10. Об этом CNews сообщили представители ГК Luxms. Среди главных обновлений:

Поддержка метода scram-sha-256 в PostgreSQL

Добавили поддержку метода аутентификации пользователей в PostgreSQL – scram-sha-256. Этот метод считается наиболее безопасным на сегодняшний день, так как предотвращает перехват паролей в ненадежных соединениях и обеспечивает их хранение на сервере в криптографически защищенной форме.

Переход на Java 17

Еще одним обновлением в версии 10 стал переход на Java 17. Эта версия обеспечивает прирост производительности сборщика мусора – примерно на 8% по сравнению с предыдущей версией 11, что ускорит работу backend’а Luxms BI, а также повысит общий уровень безопасности.

Лицензия ФСТЭК

Важным подтверждением высокого уровня безопасности стало получение лицензии ФСТЭК на компанию-производителя ПО. Выданная лицензия подтверждает полное соответствие требованиям к вендору Luxms BI, предъявляемым ведомством в области ИТ-безопасности.

«Мы работаем с крупнейшими компаниями страны, такими как ОАО «РЖД», АО «Почта России», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», которые уделяют большое внимание безопасности используемых ИТ-продуктов, а нам важно предоставлять клиентам передовые и надежные решения. Следующий шаг – получение в этом году сертификата ФСТЭК на платформу бизнес-аналитики Luxms BI», — отметил заместитель генерального директора ГК Luxms Александр Тютюнник.

Автоматическое создание дэшбордов

Одно из ключевых обновлений «десятки» – новый функционал Self Service с возможностью автоматического создания дэшбордов – от источника данных до визуализации за пару минут. Пользователь загружает Excel- файл, либо выбирает ранее созданный куб, и после короткой настройки система сама предлагает полностью готовые к работе варианты визуализаций, пользователю остается только выбрать понравившиеся, принять изменения и получить полностью готовый дэшборд. Это значительно упрощает процесс создания аналитических панелей и повышает скорость разработки.

Усиленная документация и подсказки в системе

Одной из задач, которую решали на пути к 10 версии – минимизации ситуаций, когда пользователь испытывает затруднения при первом знакомстве с платформой.

Это задача решена, во-первых, благодаря HTML-документации с интегрированным поиском– теперь пользователь легко и быстро может находить информацию, а также примеры для реализации своей задачи.

В новой версии документация усилена подробным описанием для каждой визуализации «из коробки» – примеры использования, возможности настройки в JSON, используемые функции и значения – все для того, чтобы работать с платформой было понятнее и эффективнее.

Кроме того, добавили в систему кота-помощника и подсказки, так называемые информационные «направляторы», которые обеспечивают интуитивно-понятное использование платформы, и дают информацию по основным этапам работы в системе – создание атласа, дэшборда и т.д.

Редактор тем

Шагом в сторону самостоятельной работы пользователей без привлечения программистов стал Редактор тем, который позволяет стилизовать внешний вид дэшбордов без необходимости написания кода. Интуитивно-понятный редактор позволяет настраивать все аспекты визуального представления – от фона и цвета кнопок до цвета данных и теней. Это значительно упрощает процесс настройки аналитических панелей и позволяет пользователям самостоятельно создавать уникальные дизайны, в том числе в корпоративном стиле.

Библиотека Monaco

Еще одним Self Service инструментом стала библиотека Monaco, с помощью которой пользователи могут загружать справочники и получать подсказки при наборе кода. Сейчас инструмент помогает при редактировании куба – при написании запроса в текстовом редакторе SQL система выводит подсказки, а ключевые слова для удобства выделяются цветом.

LPE во всей системе

Сегодня собственный язык функций платформы LPE (аналог DAX) пронизывает практически всю систему, расширяя ее функциональность и возможности анализа данных.

В Luxms BI уже реализовано более 70 функций LPE различных категорий – математические, агрегационные, строковые, логические, тригонометрические, календарные, оконные, геометрические. С помощью LPE пользователи могут производить тонкую настройку виджетов, осуществлять расчеты «на лету» и использовать элементы, заданные в интерфейсе Luxms BI, в SQL-выражениях.

Одним из последних обновлений стала возможность гибкой настройки заголовков дэшбордов, которые изменяются в зависимости от настраиваемых параметров и выбранных пользователем фильтров. Это позволяет создавать более интерактивные и информативные дэшборды, адаптированные под конкретные сценарии анализа.

Построение трендов и новые визуализации

В 10 версии для некоторых визуализаций появилась возможность строить различные типы предсказаний, вводя необходимые параметры прямо в дэш. Система сама дорисовывает график, давай прогноз на будущее на основе имеющихся данных.

Также «в коробке» теперь существует отдельный раздел Статистических типов визуализаций, в который добавлены новые диаграммы: Histogram и Box Plot, а также перенесена обновленная визуализация Пузырьки. Таким образом пользователи получают более широкий набор инструментов для проведения анализа данных и выявления важных закономерностей и трендов.

В 10 версии появилась еще одна визуализация – Торнадо, которую удобно использовать для наглядного сравнения двух наборов данных – в редакторе доступны расширенные настройки дэша для индивидуальной представления на аналитической панели.

Уже сейчас в коробке более 45 визуализаций, а в планах – включение еще нескольких: диаграмма Мекко, граф, облако слов, диаграмма Ганта. Это даст больше возможностей для визуализации и позволит пользователям проводить более глубокий и комплексный анализ данных.

Возможности для продвинутых пользователей

Кроме визуализаций из коробки у пользователей есть возможность встраивать собственные виджеты в Luxms BI. Для этого достаточно загрузить в систему нужную визуализацию в формате zip-архива. Кастомные визуализации отображаются на панели выбора виджетов среди стандартных вариантов и могут быть использованы для дальнейшей работы всеми пользователями сервера Luxms BI.

Большая «десятка»

Luxms v10 аккумулировала в себя три крупных промежуточных релиза – v9.2, v9.3 и v9.4 с рядом серьезных обновлений и улучшений. Они заложили фундамент большой «десятки» – еще более функциональная, более безопасная и направленная на повышение удобства пользователей.

Среди самых значимых улучшений по сравнению с v9: HTML-документация с интегрированным поиском; поддержка QVD-файлов – возможность загружать QVD-файлы (файлы Qlik) и создавать визуализации в Luxms BI на основе полученных данных; API-токены JWT – ключи для безопасного и управляемого доступа к различным функциям Luxms BI через программный интерфейс API; календарь с возможностью гибко настраивать разнообразные временные интервалы, подходящие под конкретные задачи; бета-режим с доступом к дорелизному функционалу; моно-презентации – возможность создавать презентации, состоящие исключительно из слайдов одного атласа, и рассылать их только тем пользователям, у кого есть доступ к этому атласу; клонирование кубов, дэшлетов и дэшбордов с учетом сложных сценариев ролевой модели и соблюдением всех аспектов безопасности; обновления ETL/ELT инструмента Data Boring – возможность многопользовательской работы, эффективное разделение данных и повышенный уровень безопасности; календарные и оконные функции LPE; улучшения в рассылках и отчетах.