Тютюнник Александр
Тютюнник Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Алешкин Сергей 65 26
|Копысов Виталий 61 25
|Сирота Юрий 67 24
|Андрианов Павел 84 24
|Фокин Валерий 45 24
|Меденцев Константин 97 24
|Козак Николай 161 24
|Дорофеев Дмитрий 31 24
|Воронин Павел 136 24
|Тараторин Александр 58 24
|Лагунов Андрей 43 24
|Ульихин Павел 33 24
|Сафрыгин Егор 37 24
|Пчелин Юрий 38 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 27 24
|Дмитриев Андрей 38 24
|Сыцко Дмитрий 25 24
|Мартынов Павел 26 24
|Новоселов Иван 33 24
|Ефёров Алексей 44 24
|Полянская Нина 24 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
|Натрусов Артем 284 23
|Михалев Евгений 89 23
|Албычев Александр 150 23
|Бурилов Андрей 105 23
|Сологуб Денис 67 23
|Шадаев Максут 1009 19
|Гимранов Ринат 122 17
|Галкин Николай 104 14
|Сотин Денис 205 13
|Кирьянова Александра 135 13
|Шинкарев Александр 32 13
|Истомин Константин 56 13
|Чернышев Андрей 69 13
|Ерошкин Павел 32 13
|Микрюков Валерий 28 13
|Амалицкая Маргарита 31 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Sports.ru - Спортс.ру 27 2
|CNews Инновация года - награда 111 23
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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