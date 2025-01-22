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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тютюнник Александр



22.01.2025 Новый релиз Luxms BI 10.3 1
23.09.2024 Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1 1
17.05.2024 Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service 1
27.03.2024 ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК 1
11.03.2024 Для полного импортозамещения банкам надо еще не менее 5 лет 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
06.10.2023 Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9 1
04.10.2023 Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9 1
15.06.2023 ГК Luxms и Rubytech разработают витрину для референсной модели импортонезависимого ИТ-ландшафта 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
03.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9 1
22.08.2022 «Норбит» и Luxms обеспечат российские компании передовыми BI-технологиями 1
16.08.2022 «Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
15.04.2014 Круглый стол CNews «Офис будущего: от идеи к реализации» 1
23.09.2013 «Банк БФА» запускает сеть платежных терминалов совместно с eKassir 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Тютюнник Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 79 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12558 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 24
МегаФон 8808 13
InfoWatch - Инфовотч 1014 13
Directum - Директум 1090 13
UseTech - Юзтех Интеграция 50 13
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 13
Gelarm - Геларм 36 13
Diasoft - Диасофт 870 10
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 20 2
Easy Report 8 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1879 2
Ростелеком 9703 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Inline Group - Инлайн Груп 99 1
Infomaximum - Инфомаксимум 31 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
ПрограмБанк 95 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Querify Labs - Кверифай Лабс 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Hoff Tech - Хофф Тех 39 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Biocad - Биокад 78 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
БАРС Груп 545 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 25
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 25
МКБ - Московский кредитный банк 558 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 25
Лента - Сеть розничной торговли 2080 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 24
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 24
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 24
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
Комус 94 24
МОСГАЗ 42 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 17
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 13
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 13
Почта России ПАО 2112 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
X5 Group - Перекрёсток 544 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Газпром ПАО 1342 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 3
Абсолют Банк 230 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Федеральное казначейство России 1772 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11633 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4961 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Судебная власть - Judicial power 2311 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4672 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65982 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50420 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19291 29
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Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10161 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6668 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1078 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Luxms BI 76 34
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 24
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 28 13
Microsoft Office 3736 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3218 2
Linux OS 9940 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 2
WhatsApp Messenger 1082 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Lex Borealis - Doczilla 16 1
МТС Снежинка 19 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
Querify Labs - CedrusData 4 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 6 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 18 1
Banki.shop 2 1
Synplity Platform 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 663 1
СалютДевайсы - GigaChat 191 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apple - App Store 2890 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 1
Алешкин Сергей 65 26
Копысов Виталий 61 25
Сирота Юрий 67 24
Андрианов Павел 84 24
Фокин Валерий 45 24
Меденцев Константин 97 24
Козак Николай 161 24
Дорофеев Дмитрий 31 24
Воронин Павел 136 24
Тараторин Александр 58 24
Лагунов Андрей 43 24
Ульихин Павел 33 24
Сафрыгин Егор 37 24
Пчелин Юрий 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Дмитриев Андрей 38 24
Сыцко Дмитрий 25 24
Мартынов Павел 26 24
Новоселов Иван 33 24
Ефёров Алексей 44 24
Полянская Нина 24 24
Голощапова Ирина 25 24
Саратовский Николай 25 24
Натрусов Артем 284 23
Михалев Евгений 89 23
Албычев Александр 150 23
Бурилов Андрей 105 23
Сологуб Денис 67 23
Шадаев Максут 1009 19
Гимранов Ринат 122 17
Галкин Николай 104 14
Сотин Денис 205 13
Кирьянова Александра 135 13
Шинкарев Александр 32 13
Истомин Константин 56 13
Чернышев Андрей 69 13
Ерошкин Павел 32 13
Микрюков Валерий 28 13
Амалицкая Маргарита 31 13
Россия - РФ - Российская федерация 144240 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43168 27
Европа 21770 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17373 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14113 2
Куба - Республика 362 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - Тюменская область 1143 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 816 1
Африка Центральная 40 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51020 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 27
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14323 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 15
Экономический эффект 1067 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9789 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8374 5
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