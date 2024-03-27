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ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК

Компания «ЯСП», входящая в группу компаний Luxms – правообладатель и центр внедрения платформы Luxms BI, получила лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

Выданная лицензия подтверждает полное соответствие требованиям, предъявляемым ведомством в области ИТ-безопасности.

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цифровизация

«Мы работаем с крупнейшими компаниями страны, такими как ОАО «РЖД», АО «Почта России», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», которые уделяют большое внимание безопасности используемых ИТ-продуктов, а нам важно предоставлять клиентам передовые и надежные решения. Следующий шаг – получение в этом году сертификата ФСТЭК на платформу бизнес-аналитики Luxms BI», — сказал Александр Тютюнник, заместитель генерального директора ГК Luxms.

«И что не менее важно, преодолевая цикл многократного роста наша команда считает стратегически важным упорядочивание, документирование и повышение качества внутренних процессов разработки платформы и решений на ней – и тут сертификация ФСТЭК помогает нам совершенствоваться и развиваться, ставя задачи, для решения которых мы осуществляем важные и полезные улучшения», — отметил операционный директор Luxms Александр Вятчинин.

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