Luxms YASP ЯСП
ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) —правообладатель платформы Luxms BI и центр внедрения, который занимается поставкой и сопровождением отраслевых информационно-аналитических решений на базе Luxms BI. Платформа Luxms BI предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала для самообслуживания. ГК Luxms – поставщик решений для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.
Luxms YASP и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1904 3
|Россети Ленэнерго 1701 2
|Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 1 1
|Почта России ПАО 2114 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром нефть 619 1
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