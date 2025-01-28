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Luxms YASP ЯСП


ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) —правообладатель платформы Luxms BI и центр внедрения, который занимается поставкой и сопровождением отраслевых информационно-аналитических решений на базе Luxms BI.  Платформа Luxms BI предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала для самообслуживания. ГК Luxms – поставщик решений для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.


28.01.2025 Операционная система «Альт СП» совместима с аналитической платформой Luxms BI 1
27.03.2024 ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК 1
21.04.2023 Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Luxms YASP и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 2
QBurst 2 2
Ростелеком 9709 2
Dell EMC 5030 2
Cisco Systems 5115 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Huawei 3938 2
Qualcomm Technologies 1824 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Intel Corporation 12200 2
HP Inc. 5688 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
Крок - Croc 1777 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1161 2
MediaTek - Ralink 527 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 2
Winnum - Signum - Сигнум 11 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Цифра ГК 2431 2
Прогноз 1651 2
Dell Technologies - Dell Computer 2136 2
Сенсорные Системы 65 2
Luxms 80 2
МегаФон 8835 1
Ниеншанц Автоматика 27 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1887 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 210 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Россети Ленэнерго 1701 2
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 1 1
Почта России ПАО 2114 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром нефть 619 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11649 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4097 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66115 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1081 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13426 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11374 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
Субтехнологии 21 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50522 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1741 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6049 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16148 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24154 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19348 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11958 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5319 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3854 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25380 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21156 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1186 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4681 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2143 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 291 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
MDC - Machine Data Collection - Системы мониторинга промышленного оборудования 5 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 261 1
Умные платформы 1685 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 1
Luxms BI 77 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 20 2
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
SAP Leonardo IoT 5 2
PTC ThingWorx 25 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Winnum Platform 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
Linux OS 9961 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 264 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 199 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Медников Алексей 2 1
Тютюнник Александр 41 1
Вятчинин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144444 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14345 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51083 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 2
Ergonomics - Эргономика 1598 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48048 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6066 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5773 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5079 1
Образование в России 2200 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1903 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18491 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8665 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3559 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 794 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4013 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8411 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2342 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 1
Энергетика - Energy - Energetically 5088 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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