Вятчинин Александр
|24.12.2024
|Подтверждена совместимость Luxms BI v10 и Astra Linux 1.8 1
|27.03.2024
|ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК 1
Вятчинин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 618 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Почта России ПАО 2112 1
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Трубочев Алексей 28 1
|Тютюнник Александр 40 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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