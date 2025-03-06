Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170187
ИКТ 13255
Организации 10398
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25207
Персоны 72840
География 2760
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2584
Мероприятия 843

Акулов Андрей


06.03.2025 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с технологическим стеком группы Arenadata 1
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 1
29.08.2023 Облако Cloud.ru пополнят продукты вендора Arenadata 1
09.12.2011 Эксперты СЭД констатировали социальность и мобильность 1
05.12.2011 CNews TV. IBM готов инвестировать в социализацию бизнеса 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Акулов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9450 3
SAP SE 5293 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 242 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
МегаФон 8993 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
8292 1
Docsvision - ДоксВижн 1010 1
Directum - Директум 1103 1
АйТи 1375 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
Kyocera 241 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 1
Системы документооборота 498 1
Broadcom - VMware - Greenplum 100 1
Газпром ПАО 1347 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Социальные гарантии 36 1
ССК - Сибирская Сервисная Компания 22 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1222 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11481 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15862 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6313 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20796 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7493 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31065 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4040 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4532 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1804 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8128 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8320 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9241 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3760 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4268 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2184 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13879 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1244 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27993 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 451 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1272 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
Oracle Java - язык программирования 3098 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Google Android 14094 1
Apple iOS 7861 1
Apple iPad 3869 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Microsoft Windows 15756 1
Haulmont - Тезис СЭД 81 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
IBM Connections 12 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 104 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1282 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 145 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 16 1
Apache Hadoop 434 1
Андреев Владимир 98 1
Романов Дмитрий 66 1
Попов Алексей 336 1
Ермолаев Артем 378 1
Володин Вячеслав 86 1
Чудов Станислав 2 1
Юнов Константин 45 1
Макаров Станислав 117 1
Гуральников Сергей 164 1
Сапельников Сергей 109 1
Афанасьев Сергей 21 1
Федотов Андрей 6 1
Тюркин Михаил 45 1
Ледовская Татьяна 12 1
Коспанов Арман 5 1
Филимонов Сергей 46 1
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
Татауров Антон 6 1
Бушмелев Сергей 44 1
Ласкин Иван 12 1
Чеботова Виктория 12 1
Лобоцкий Михаил 11 1
Мазгушин Алексей 2 1
Мусселиус Максимилиан 4 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Иритикова Вера 2 1
Семенихин Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52284 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 2
Европа 21820 2
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Азия - Азиатский регион 5565 1
Австрия - Австрийская Республика 1312 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2513 1
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14233 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1044 1
Индия - Bharat 5480 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Китай - Шанхай 787 1
Япония - Токио 995 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Индия - Дели 146 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 815 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Индия - Махараштра - Мумбаи 112 1
Бразилия - Сан-Паулу 160 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14559 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 2
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 139 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5806 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4924 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6202 1
Английский язык 6673 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2329 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5193 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6012 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16443 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1250 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 316 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2440 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1641 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 684 1
ИТ-аналитика 45 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
CNews TV 747 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Forrester Research 821 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 2
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще