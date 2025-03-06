Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акулов Андрей
Акулов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
|Андреев Владимир 98 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Попов Алексей 336 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Володин Вячеслав 86 1
|Чудов Станислав 2 1
|Юнов Константин 45 1
|Макаров Станислав 117 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Афанасьев Сергей 21 1
|Федотов Андрей 6 1
|Тюркин Михаил 45 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Коспанов Арман 5 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 1
|Татауров Антон 6 1
|Бушмелев Сергей 44 1
|Ласкин Иван 12 1
|Чеботова Виктория 12 1
|Лобоцкий Михаил 11 1
|Мазгушин Алексей 2 1
|Мусселиус Максимилиан 4 1
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
|Иритикова Вера 2 1
|Семенихин Артем 2 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1070 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
|ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.