Облако Cloud.ru пополнят продукты вендора Arenadata

Провайдер облачных и AI-технологий Cloud.ru стал стратегическим партнёром российского вендора ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Теперь передовые продукты Arenadata можно использовать в облаке Cloud.ru.

Среди заказчиков Arenadata наиболее распространены два сценария использования облачных технологий. Во-первых, это тестирование разработки (Dev/Test), когда проведение временного тестирования в облаке позволяет существенно экономить ресурсы и оперативно проверять возникающие гипотезы.

Во-вторых, это решение различных задач, связанных с масштабированием инфраструктуры. На текущий момент многие российские компании оказались в ситуации, когда затруднительно приобрести подходящее оборудование и расширить инфраструктуру. Использование продуктов Arenadata в облаке позволит начать проект точно в срок, а не откладывать его старт на неопределённое время.

«Общемировая тенденция демонстрирует сегодня рекордную скорость масштабирования бизнеса. Облачные провайдеры позволяют её поддерживать и даже увеличивать без дополнительных инвестиций в IT-инфраструктуру. Использование продуктов Arenadata в облаке Cloud.ru поможет заказчикам экономить, оплачивая только необходимые ресурсы, и получать тот надёжный сервис высокого уровня, к которому они привыкли», — прокомментировал Андрей Акулов, директор по стратегическому партнёрству Arenadata.

Клиенты Cloud.ru могут выбрать наиболее подходящий им вариант помесячной или годовой тарификации: лицензирование продуктов Arenadata производится либо по размеру базы данных, либо по количеству используемых ядер.

«Мы в Cloud.ru осознаем необходимость постоянного развития облачных сервисов в условиях очень плотной конкуренции на рынке PaaS и IaaS. Таким образом, мы продолжим повышать качество наших облачных продуктов, в том числе через партнерские соглашения с именитыми разработчиками, такими как Arenadata», — отметил Михаил Лобоцкий, заместитель генерального директора Cloud.ru.