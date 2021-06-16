Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Юнов Константин
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Публикаций - 34, упоминаний - 46
Юнов Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru