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Юнов Константин


16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» 1
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России» 1
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум 2
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 4
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
01.10.2014 Константин Николаев и Ашот Хачатурянц покупают системного интегратора «Технопром» 1
10.09.2012 Техдиректор «Мегафона» ушел в «Билайн» 1
17.07.2012 В «МегаФоне» сменилось ИТ-руководство 1
03.04.2012 «МегаФон» внедряет единую систему управления персоналом в контакт-центрах 1
02.04.2012 Современный ИТ-директор "играет по-крупному" 4
13.03.2012 «Мегафон» установил Windows 7 на все 26 тыс. своих компьютеров 1
13.03.2012 «Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP 1
27.12.2011 Как ИТ-компании попасть в Сколково. Инструкция 1
13.12.2011 Казначейство: Внедрив ИТ-систему, мы уже сократили 2,5 тыс чиновников и сократим еще тысячи 1
12.12.2011 «Газпромбанк» искореняет ИТ-системы 90-х годов 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1
25.11.2011 Электронное госуправление Татарстана впечатляет успехами 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1
22.11.2011 Бизнес допустят к оказанию госуслуг 1
17.11.2011 Самое откровенное мнение владельца бизнеса об ИТ-поставщиках в России 1
16.11.2011 ИТ-директор МВД рассказал о плане информатизации на 2012-2014 годы. ВИДЕО 1
15.11.2011 ИТ-директор Москвы рассказал и показал, какой будет столица в 2016 году. ВИДЕО 1
11.11.2011 Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства 1
11.11.2011 Москва: Предложите идеи, на которые мы выделим значительную часть ИТ-бюджета 1
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM 1
14.10.2011 Самые главные ИТ-боссы России впервые соберутся вместе 1
30.09.2011 Определяем самые злободневные темы ИТ-рынка России 1
20.09.2011 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.06.2011 Molga Consulting завершила проект по развитию системы управления персоналом «МегаФона» на базе SAP HCM 1
06.09.2010 «МегаФон» получил расширенную поддержку от Microsoft 1
11.09.2008 "Мегафон" сменил ИТ-директора и главного бухгалтера 6

Публикаций - 34, упоминаний - 46

Юнов Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 4
Microsoft Corporation 11226 3
SAP SE 3228 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 183 2
IBM 3575 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Google LLC 7198 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Рексофт - Reksoft 202 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
КНС Групп - Yadro 124 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Huawei 2736 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Dell EMC 2425 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Ростех - Концерн Автоматика 398 1
Газпромбанк - ГПБ 693 16
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Microsoft Windows 7 1662 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
Raidix RAIN Эльбрус - программно-определяемая система хранения данных (SDS) 3 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
IBM Watson 105 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 1
Путин Владимир 1831 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Восточная Европа 1698 1
Европа 3798 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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