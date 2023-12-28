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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юнов Константин

СОБЫТИЯ


28.12.2023 Предприятие «Росэлектроники» поставило телеком-оборудование для ЦОДа ОИВ Санкт-Петербурга 1
22.12.2023 Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России 1
24.11.2023 Предприятие «Росэлектроники» поставило системы хранения данных на объекты «Роснефти» 1
02.11.2023 «Росэлектроника» поставила оборудование для защиты информационных ресурсов МВД России 1
12.09.2023 «Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке 1
08.09.2023 «Росэлектроника» оборудовала первую «умную» спортплощадку в Еврейской автономной области 1
27.01.2022 Гигантский госпроизводитель «железа» под «закон Яровой» из-за медлительности лишился крупных контрактов с ФСИН 1
01.11.2021 ООО «НТ» выиграло конкурс Федеральной таможенной службы на техническое проектирование доменной структуры 1
16.06.2021 В России появится единая система видеонаблюдения за гражданами 1
08.04.2019 Государство создает гигантского производителя «железа» для «закона Яровой» 1
01.08.2017 «Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками 1
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России» 1
27.03.2017 «Национальный Центр Информатизации» вошел в телемедицинский консорциум 1
21.07.2016 Российский сборщик серверов IBM для госорганов начинает выпускать сетевое «железо» для ЦОДов 1
30.10.2014 В России начинается производство защищенных решений на базе серверов IBM 2
27.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка организует в России сборку оборудования IBM 1
02.10.2014 Гендиректор «дочки» Сбербанка и миллиардер из списка Forbes купили системного интегратора 1
01.10.2014 Константин Николаев и Ашот Хачатурянц покупают системного интегратора «Технопром» 1
10.09.2012 Техдиректор «Мегафона» ушел в «Билайн» 1
17.07.2012 В «МегаФоне» сменилось ИТ-руководство 1
03.04.2012 «МегаФон» внедряет единую систему управления персоналом в контакт-центрах 1
02.04.2012 Современный ИТ-директор "играет по-крупному" 1
13.03.2012 «Мегафон» установил Windows 7 на все 26 тыс. своих компьютеров 1
13.03.2012 «Астерос Консалтинг» оптимизировал управление рисками в «МегаФоне» на базе SAP 1
27.12.2011 Как ИТ-компании попасть в Сколково. Инструкция 1
13.12.2011 Казначейство: Внедрив ИТ-систему, мы уже сократили 2,5 тыс чиновников и сократим еще тысячи 1
12.12.2011 «Газпромбанк» искореняет ИТ-системы 90-х годов 1
05.12.2011 CNews FORUM: какие ИТ-директора выиграли 10 планшетов и смартфонов 1
25.11.2011 Электронное госуправление Татарстана впечатляет успехами 1
24.11.2011 CNews FORUM 2011: каким будет ИТ-будущее? 1
22.11.2011 Бизнес допустят к оказанию госуслуг 1
17.11.2011 Самое откровенное мнение владельца бизнеса об ИТ-поставщиках в России 1
16.11.2011 ИТ-директор МВД рассказал о плане информатизации на 2012-2014 годы. ВИДЕО 1
15.11.2011 ИТ-директор Москвы рассказал и показал, какой будет столица в 2016 году. ВИДЕО 1
11.11.2011 Алексей Попов: 61% регионов опаздывают с внедрением Электронного правительства 1
11.11.2011 Москва: Предложите идеи, на которые мы выделим значительную часть ИТ-бюджета 1
08.11.2011 CNews FORUM 2011 состоится в четверг. Последний день регистрации 1
03.11.2011 "Мегафон", "Альфа-банк", "Утконос", "Газпромбанк" и другие: ИТ-директора крупнейших компаний выступят на CNews FORUM 1

Публикаций - 46, упоминаний - 47

Юнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 16
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 13
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 12
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 11
HP Inc. 5883 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 7
SAP SE 5601 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
Технопром Инновационная корпорация 49 6
Ростелеком 10948 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Microsoft Corporation 25775 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
МегаФон - Мобиком 230 3
9594 3
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
ИКС 538 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
МегаФон Ритейл 85 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Google LLC 12690 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Nvidia Corp 4002 1
IT Vision 23 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
ССД - Связьстройдеталь 13 1
Астерос Консалтинг 65 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 1
НКК - Национальная платформа - 55 1
Teleopti 16 1
СпецРадиоСервис - Спец-Радио-Сервис 2 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 16
Альфа-Банк 1979 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Сбер - Сбербанк Капитал 10 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 4
Почта России ПАО 2370 4
Связной Банк 113 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Социальные гарантии 41 1
United Colors of Benetton 39 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Мостотрест ГУП 14 1
Arthur D. Little 14 1
Балтика АКБ 9 1
Роснефть НК - Отрадненский ГПЗ - Отрадненский газоперерабатывающий завод 5 1
Кредит Европа банк - Кредит Европа Лайф 4 1
ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 1 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Лента - Утконос 180 1
Carrefour 23 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Федеральное казначейство России 1949 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 3
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 12
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP 2431 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Commerce Cloud Travel Accelerator - SAP Hybris Commerce Travel - SAP Cloud for Travel - SAP Travel Solutions 8 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Docsvision СЭД - ECM-система 249 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 85 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Process Control 4 1
IBM Connections 12 1
Правительство Москвы АИС УПБ - Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом 6 1
HTC Incredible 21 1
Acer Iconia 105 1
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
HTC Droid Incredible - HTC Droid Eris 20 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Купол СХД 15 1
Teleopti CCC WFM 11 1
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 1
MyQ - MyQ Print Server 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Apple iPad 4012 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Ермолаев Артем 379 17
Меднов Сергей 124 16
Широких Алексей 72 16
Попов Алексей 339 16
Туркот Александр 39 15
Тюркин Михаил 45 14
Микоян Александр 44 13
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 12
Сапельников Сергей 109 6
Прохоров Фёдор 83 5
Гуральников Сергей 164 5
Николаев Константин 17 5
Хачатурянц Ашот 8 5
Никифоров Николай 1138 4
Ухлинов Леонид 61 2
Кесельбренер Леонид 52 2
Корнильев Кирилл 65 2
Широков Игорь 8 2
Опенышева Светлана 64 2
Стрелкина Любовь 10 2
Бушуев Алексей 9 2
Висящев Андрей 64 2
Солодов Владимир 12 1
Кудряшев Антон 28 1
Иванников Дмитрий 44 1
Зданевич Юрий 4 1
Николенко Сергей 4 1
Ледовская Татьяна 12 1
Коспанов Арман 5 1
Сытин Дмитрий 60 1
Урличич Юрий 52 1
Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 1
Соколюк Валерий 31 1
Телятников Алексей 21 1
Кривошеев Евгений 14 1
Филимонов Сергей 46 1
Кравченко Игорь 11 1
Лобановский Павел 1 1
Годунов Андрей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Европа 24964 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кисловодск 123 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 83 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Япония 13807 1
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