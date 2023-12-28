Индексная книга (каталог) CNews*
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Юнов Константин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 46, упоминаний - 47
Юнов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 17
|Меднов Сергей 124 16
|Широких Алексей 72 16
|Попов Алексей 339 16
|Туркот Александр 39 15
|Тюркин Михаил 45 14
|Микоян Александр 44 13
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 12
|Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 12
|Сапельников Сергей 109 6
|Прохоров Фёдор 83 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Николаев Константин 17 5
|Хачатурянц Ашот 8 5
|Никифоров Николай 1138 4
|Ухлинов Леонид 61 2
|Кесельбренер Леонид 52 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Широков Игорь 8 2
|Опенышева Светлана 64 2
|Стрелкина Любовь 10 2
|Бушуев Алексей 9 2
|Висящев Андрей 64 2
|Солодов Владимир 12 1
|Кудряшев Антон 28 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Николенко Сергей 4 1
|Ледовская Татьяна 12 1
|Коспанов Арман 5 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Урличич Юрий 52 1
|Masakazu Uchikura - Масаказу Учикура 6 1
|Соколюк Валерий 31 1
|Телятников Алексей 21 1
|Кривошеев Евгений 14 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Лобановский Павел 1 1
|Годунов Андрей 12 1
|Forbes - Форбс 1002 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.