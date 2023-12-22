Компания «Росэлектроники» оборудовала киберспортивные зоны в пяти городах России

Компания «Национальные технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершила поставку ИТ-оборудования для оснащения фиджитал-центров, которые готовятся к открытию в Кисловодске, Кургане, Элисте, Казани и Белгороде. В соответствии с концепцией фиджитал-объединения классических и киберспортивных дисциплин, новейшее современное оборудование и VR-аппаратура позволят спортсменам проводить часть турниров в виртуальном пространстве, а часть на реальных спортивных площадках.

Новые фиджитал-центры оснащены игровыми автоматизированными рабочими местами с игровыми серверами, консолями PlayStation с дополнительными геймпадами и VR-станциями с серверами виртуальной реальности.

Все поставленное оборудование будет использовано для подготовки спортсменов к различным турнирам, проведению тренировок и соревнований в концепции фиджитал и обучающих курсов. Также в подготовленных киберспортивных зонах можно будет сразиться в дисциплинах по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-хоккею, подготовиться к играм Dota 2, League of Legends, CS:GO, Valorant, PUBG и другим классическим дисциплинам компьютерного спорта.

«В этом году наша страна внесла революционные изменения в мир спорта, признав фиджитал-игры официальным видом соревнований. С каждым днем это новое движение набирает популярность и стремительно развивается благодаря поддержке государства и федеральному проекту «Бизнес-спринт». В связи с этим мы продолжаем активную работу по развитию цифровой спортивной инфраструктуры и созданию фиджитал-центров на всей территории России и надеемся, что молодое поколение сможет продемонстрировать свои навыки не только в мире виртуальных игр, но и на реальных спортивных площадках «Игр Будущего» в 2024 г.», – сказал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.