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Россия
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Элиста

Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста


15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
15.04.2020 «Актион 360» исследовала потребление профессиональной информации в кризисный период 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
21.11.2019 «Ростелеком» досрочно реализовал первый этап нацпроекта «Цифровая экономика» в Калмыкии 1
14.03.2018 «Ростелеком» модернизировал оборудование мультисервисной сети передачи данных в Калмыкии 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты 1
03.02.2017 Более 130 пенсионеров Калмыкии прошли курсы «Азбука интернета» с «Ростелекомом» 1
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 1
15.11.2016 «Ростелеком» в Калмыкии подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов 2
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
17.05.2016 «Ростелеком» обеспечит бесперебойную работу системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Калмыкии 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
23.11.2015 Yota определила Топ-5 самых качающих городов России 2
05.11.2015 «Ростелеком» приступил к строительству оптических сетей в частном секторе Целинного района Республики Калмыкия 2
25.08.2015 «Ростелеком» подключил к интернету 14 структурных подразделений «Калмэнергосбыта» 1
30.07.2015 Yota начинает оказывать услуги связи в Калмыкии и Мордовии 1
28.07.2015 «Ростелеком» организовал зоны Wi-Fi в офисах Калмыцкого отделения Сбербанка 1
15.07.2015 «Ростелеком» в Калмыкии с начала года ввел в эксплуатацию более 1000 портов оптической сети передачи данных 1
15.06.2015 Более 24 тыс. жителей Калмыкии выбрали интернет от «Ростелекома» 1
08.04.2015 «Триколор ТВ» подвел итоги борьбы со «спутниковыми пиратами» в 2014 г. 1
30.03.2015 «Ростелеком» увеличивает скорость «Домашнего интернета» в Элисте 1
20.01.2015 «Билайн» запустил сеть 4G в Северной Осетии 1
10.12.2014 «Гринфилдбанк» — новый партнер сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
05.12.2014 «Оптику» от «Ростелекома» подключили более 9 тыс. домохозяйств республики Калмыкия 1
21.08.2014 «Ростелеком» обеспечил услугами связи все МФЦ Калмыкии 1
16.04.2014 «Ростелеком» подключит к «оптике» более 300 домов во всех районах Калмыкии 3
25.03.2014 «Ростелеком» в Калмыкии проложил «оптику» в «Город шахмат» 1
17.03.2014 В 2013 г. 3G-сеть «Билайн» передала в 2,3 раза больше трафика 1
12.12.2013 В Следственном управлении по Республике Калмыкия завершен проект внедрения АИК «Надзор» 1
19.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Астрахани 1
13.11.2013 «Билайн» запустил 4G в Калмыкии, Ингушетии и Адыгее 2
08.11.2013 Сеть 4G от «МегаФона» запущена еще в 3 регионах 1
19.08.2013 Количество абонентов ШПД «Ростелекома» в Калмыкии превысило 20 тыс. 1
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр 1
26.07.2013 Инфраструктура системы «ЭРА-ГЛОНАСС» введена в опытную эксплуатацию в 20 регионах России 1
19.04.2013 Минтранс подписал госконтракт на 2013 г. с НП «ГЛОНАСС» на создание системы экстренного реагирования при авариях 1
17.04.2013 «Ростелеком» в Калмыкии переключил более 1400 интернет-пользователей на «оптику» 1

Публикаций - 69, упоминаний - 86

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 9
Синтерра - Synterra 683 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Microsoft Corporation 12409 3
Зеленая точка - Интелситигрупп 5 2
Yota - Скартел 623 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 226 2
Золотая Корона 287 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 67 1
Alcatel 248 1
Eltex - Элтекс 71 1
Бизнес ИТ 34 1
Казахтелеком 221 1
NVision Group - Энвижн Груп 556 1
HTC Corporation 1234 1
Sony 2830 1
Nokia Corporation 2699 1
СМАРТС Компания 276 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Lenovo Group 1700 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
Актион 360 4 1
Актион-МЦФЭР 18 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 7 1
Ростех - Ростехнологии 2238 1
Евросеть 1062 2
Связной ГК 935 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ПФР Департамент информационных технологий 111 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 450 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 9
3G - Стандарт мобильной связи 3920 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 6
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 4
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 85 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 1
Караоке 28 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 266 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 189 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple iOS 5750 1
Google Android 10773 1
Microsoft Skype 1570 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Apple iPhone 4 700 1
Азбука интернета 21 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
Yota SIM-карты 15 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Корняков Арслан 18 11
Соколов Дмитрий 47 3
Галактионова Инесса 45 2
Страх Александр 33 2
Добрынин Владимир 32 2
Афанасьев Александр 20 2
Енин Игорь 4 2
Афонин Сергей 4 1
Акимов Максим 167 1
Орлов Алексей 10 1
Королев Игорь 49 1
Нечеухин Максим 3 1
Кирюшин Геннадий 39 1
Барков Алексей 32 1
Федорова Олеся 60 1
Зайцева Анна 62 1
Кнышев Сергей 7 1
Костелянец Сергей 2 1
Этеев Алексей 3 1
Патока Андрей 97 1
Гурко Александр 129 1
Слизень Виталий 172 1
Осипов Алексей 12 1
Имас Анна 6 1
Марков Дмитрий 21 1
Мельников Александр 63 1
Путин Владимир 1877 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 188 33
Россия - Российская федерация - РФ 61456 26
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 291 21
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 591 20
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 251 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 14
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 141 14
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 120 13
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 510 13
Россия - СКФО - Кабардино-Балкарская Республика (КБР) - Нальчик 69 9
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 50 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 7
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 99 6
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 6
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 273 6
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 216 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 241 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 5
Россия - СФО - Новосибирск 2140 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 357 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 253 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 5
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 79 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 201 4
Россия - СКФО - Ставропольский край 494 4
Россия - Минеральные Воды 43 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 4
Россия - Ессентуки 17 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - ПФО - Казань 1596 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 259 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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