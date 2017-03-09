Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Россия ЮФО Калмыкия Республика Элиста

Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста

СОБЫТИЯ


09.03.2017 «Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты

ники в столице Калмыкии с меди на оптику. Как рассказали CNews в компании, доступ к сети интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) получили 4 подразделения поликлиники: в Элисте по ул. Ленина, в 1-м, 6-м микрорайонах, а также в п. Аршан. Взамен устаревших медных линий до главного корпуса поликлиники по ул. Ленина была проложена современная волоконно-оптическая л
30.03.2015 «Ростелеком» увеличивает скорость «Домашнего интернета» в Элисте

«Ростелеком» предлагает новым и действующим абонентам услуги доступа в интернет в городе Элисте Республики Калмыкия принять участие в акции «Домашний интернет 3.0» и пользоваться услугой на скорости до 50 Мбит/с по прежним тарифам. Акция действует до 31 декабря 2015 г. Участниками

25.03.2014 «Ростелеком» в Калмыкии проложил «оптику» в «Город шахмат»

а построена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) протяженностью 3 км на участке от ул. Хрущева в Элисте до точки подключения в «Сити Чесс», смонтировано необходимое оборудование и организова
07.08.2013 В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр

В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр. Учредителями центра стали ком
16.04.2013 Количество пользователей ШПД «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 5 тыс.

ество пользователей широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» по технологии ETTH в городе Элисте Республики Калмыкия в апреле 2013 г. превысило 5 тыс. По сравнению с аналогичным перио
17.09.2012 Количество интернет-пользователей «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 2,5 тыс.

«Ростелеком» продолжает реализацию проекта «Оптика в дом» в столице Республики Калмыкии — Элисте. За первое полугодие 2012 г. абонентская база интернет-пользователей по технологии ETT
13.04.2011 «Энфорта» открыла филиал в Элисте

В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клие
14.05.2009 «Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО

ральных Водах, Ессентуках, Черкесске, Нальчике, Назрани, Магасе, Владикавказе, Грозном, Махачкале и Элисте.
17.08.2007 В Элисту требуется поставить оргтехнику и оборудование

Калмыцкий центр информационно-консультационной службы АПК РК (г. Элиста) проводит торги в форме открытого конкурса № 276-к-713 по выбору поставщика оргтехники и оборудования. В частности, калмыцкий центр планирует приобрести компьютеры (35 ед.), принтеры (27
25.09.2002 В Элисте открыт пункт мультимедийной связи

В столице Калмыкии Элисте на базе одного из подразделений Южного филиала ОАО "Ростелеком", открылся пункт мульти

Публикаций - 118, упоминаний - 145

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 12
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 7
МегаФон 10742 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Samsung Electronics 11065 3
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
МТС - Зеленая точка - Интелситигрупп 17 3
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 3
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 57 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
СиС - Системы и связь 11 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
СМАРТС Астрахань-GSM 30 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС Ярославль-GSM 40 1
Бизнес ИТ 47 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Samsung SDI 84 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Verizon - WorldCom 501 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 1
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 1
Earthlink 156 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Евросеть 1421 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Prudential Financial 52 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Менатеп - Menatep 39 1
Актион ГК 19 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 21 1
Гринфилд КБ - Гриндфилдбанк 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
Angentro Trading and Investments 23 1
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
ИНГИТ 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 17 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
РКЦСОН - Республиканский комплексный центр соцобслуживания населения 2 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 54 1
Администрация города Элиста 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 3
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
All India Chess Federation - Всеиндийская шахматная федерация - Индийская шахматная федерация 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 15
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 14
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 13
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 10
Пропускная способность - Bandwidth 1907 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 6
USB modem - USB модем 312 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
Yota SIM-карты 26 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Shturmann Navigation - Shturmann Link - Shturmann Maps 51 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
СКР РФ - АИК Надзор - автоматизированный информационный комплекс 27 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 71 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Midjourney - нейросеть 121 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 28 1
AIRI - FusionBrain 32 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
Цифровая экономика АНО - Экспертный совет по цифровой грамотности и кибергигиене - Цифровой ликбез 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Корняков Арслан 18 13
Галактионова Инесса 120 3
Соколов Дмитрий 71 3
Афанасьев Александр 53 3
Енин Игорь 4 3
Кирюшин Геннадий 91 2
Страх Александр 44 2
Павлов Виктор 10 2
Гуз Денис 6 2
Шоржин Валерий 67 2
Слизень Виталий 244 2
Гурко Александр 139 2
Добрынин Владимир 35 2
Барков Алексей 37 1
Королев Игорь 65 1
Орлов Алексей 21 1
Стак Александр 34 1
Сивакозов Александр 7 1
Береснев Дмитрий 19 1
Крамник Владимир 12 1
Танашев Руслан 17 1
Кузьмин Андрей 11 1
Свирский Олег 7 1
Куртеев Валентин 5 1
Гузаков Николай 11 1
Нуднов Олег 4 1
Сигалов Дмитрий 4 1
Бухаев Андрей 1 1
Мирошник Сергей 2 1
Петренко Станислав 3 1
Натыров Бадма 3 1
Писаренко Николай 5 1
Мацаков Тимур 1 1
Козлов Алексей 11 1
Цзю Константин 2 1
Кошурников Святослав 32 1
Кваша Максим 1 1
Кваша Василий 1 1
Хулхачиев Санджи 1 1
Деревенченко Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 66
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 60
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 34
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 28
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 27
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 21
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 19
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 271 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 17
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 86 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 106 15
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 125 15
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 9
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Магас 32 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 9
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 8
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 484 8
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 85 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 7
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 99 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 6
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Аренда 2687 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 2
Спорт - Шахматы - Chess 259 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
RTVi - Russian Television International 16 1
Forbes - Форбс 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще