Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Калмыкия Республика
Элиста
Публикаций - 69, упоминаний - 86
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евросеть 1062 2
|Связной ГК 935 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 1
|Восток-Запад - EWS Holding 22 1
|Корняков Арслан 18 11
|Соколов Дмитрий 47 3
|Галактионова Инесса 45 2
|Страх Александр 33 2
|Добрынин Владимир 32 2
|Афанасьев Александр 20 2
|Енин Игорь 4 2
|Афонин Сергей 4 1
|Акимов Максим 167 1
|Орлов Алексей 10 1
|Королев Игорь 49 1
|Нечеухин Максим 3 1
|Кирюшин Геннадий 39 1
|Барков Алексей 32 1
|Федорова Олеся 60 1
|Зайцева Анна 62 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Этеев Алексей 3 1
|Патока Андрей 97 1
|Гурко Александр 129 1
|Слизень Виталий 172 1
|Осипов Алексей 12 1
|Имас Анна 6 1
|Марков Дмитрий 21 1
|Мельников Александр 63 1
|Путин Владимир 1877 1
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|CNews Analytics 2239 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru