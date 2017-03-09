Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста

«Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты ники в столице Калмыкии с меди на оптику. Как рассказали CNews в компании, доступ к сети интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) получили 4 подразделения поликлиники: в Элисте по ул. Ленина, в 1-м, 6-м микрорайонах, а также в п. Аршан. Взамен устаревших медных линий до главного корпуса поликлиники по ул. Ленина была проложена современная волоконно-оптическая л