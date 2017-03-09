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Россия ЮФО Калмыкия Республика Элиста
СОБЫТИЯ
|09.03.2017
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«Ростелеком» перевел на оптику городскую поликлинику Элисты
ники в столице Калмыкии с меди на оптику. Как рассказали CNews в компании, доступ к сети интернет по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до здания) получили 4 подразделения поликлиники: в Элисте по ул. Ленина, в 1-м, 6-м микрорайонах, а также в п. Аршан. Взамен устаревших медных линий до главного корпуса поликлиники по ул. Ленина была проложена современная волоконно-оптическая л
|30.03.2015
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«Ростелеком» увеличивает скорость «Домашнего интернета» в Элисте
«Ростелеком» предлагает новым и действующим абонентам услуги доступа в интернет в городе Элисте Республики Калмыкия принять участие в акции «Домашний интернет 3.0» и пользоваться услугой на скорости до 50 Мбит/с по прежним тарифам. Акция действует до 31 декабря 2015 г. Участниками
|25.03.2014
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«Ростелеком» в Калмыкии проложил «оптику» в «Город шахмат»
а построена волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) протяженностью 3 км на участке от ул. Хрущева в Элисте до точки подключения в «Сити Чесс», смонтировано необходимое оборудование и организова
|07.08.2013
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В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр
В Элисте открылся региональный навигационно-информационный центр. Учредителями центра стали ком
|16.04.2013
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Количество пользователей ШПД «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 5 тыс.
ество пользователей широкополосного доступа в интернет от «Ростелекома» по технологии ETTH в городе Элисте Республики Калмыкия в апреле 2013 г. превысило 5 тыс. По сравнению с аналогичным перио
|17.09.2012
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Количество интернет-пользователей «Ростелекома» по технологии ETTH в Элисте превысило 2,5 тыс.
«Ростелеком» продолжает реализацию проекта «Оптика в дом» в столице Республики Калмыкии — Элисте. За первое полугодие 2012 г. абонентская база интернет-пользователей по технологии ETT
|13.04.2011
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«Энфорта» открыла филиал в Элисте
В Элисте запущена сеть национального оператора связи «Энфорта». «Энфорта» предлагает своим клие
|14.05.2009
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«Синтерра» запустила новый участок магистральной сети в ЮФО
ральных Водах, Ессентуках, Черкесске, Нальчике, Назрани, Магасе, Владикавказе, Грозном, Махачкале и Элисте.
|17.08.2007
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В Элисту требуется поставить оргтехнику и оборудование
Калмыцкий центр информационно-консультационной службы АПК РК (г. Элиста) проводит торги в форме открытого конкурса № 276-к-713 по выбору поставщика оргтехники и оборудования. В частности, калмыцкий центр планирует приобрести компьютеры (35 ед.), принтеры (27
|25.09.2002
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В Элисте открыт пункт мультимедийной связи
В столице Калмыкии Элисте на базе одного из подразделений Южного филиала ОАО "Ростелеком", открылся пункт мульти
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Корняков Арслан 18 13
|Галактионова Инесса 120 3
|Соколов Дмитрий 71 3
|Афанасьев Александр 53 3
|Енин Игорь 4 3
|Кирюшин Геннадий 91 2
|Страх Александр 44 2
|Павлов Виктор 10 2
|Гуз Денис 6 2
|Шоржин Валерий 67 2
|Слизень Виталий 244 2
|Гурко Александр 139 2
|Добрынин Владимир 35 2
|Барков Алексей 37 1
|Королев Игорь 65 1
|Орлов Алексей 21 1
|Стак Александр 34 1
|Сивакозов Александр 7 1
|Береснев Дмитрий 19 1
|Крамник Владимир 12 1
|Танашев Руслан 17 1
|Кузьмин Андрей 11 1
|Свирский Олег 7 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Гузаков Николай 11 1
|Нуднов Олег 4 1
|Сигалов Дмитрий 4 1
|Бухаев Андрей 1 1
|Мирошник Сергей 2 1
|Петренко Станислав 3 1
|Натыров Бадма 3 1
|Писаренко Николай 5 1
|Мацаков Тимур 1 1
|Козлов Алексей 11 1
|Цзю Константин 2 1
|Кошурников Святослав 32 1
|Кваша Максим 1 1
|Кваша Василий 1 1
|Хулхачиев Санджи 1 1
|Деревенченко Игорь 1 1
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