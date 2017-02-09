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Правительство Хабаровского края органы государственной власти

Правительство Хабаровского края - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


09.02.2017 «Ланит-Партнер» модернизировал сеть хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края

входит в группу «Ланит») объявила о завершении проекта по усовершенствованию сети хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края. Как рассказали CNews в компании, объем полезного диск
15.10.2014 ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края

осударственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» (КГКУ «ОСЭП Хабаровского края»). В рамках государственного контракта, заключенного по итогам о
18.07.2013 ТТК предоставил доступ в интернет КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края»

ФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в Хабаровске. Доступ в интернет организован для бесперебойной работы филиалов МФЦ и обеспечения граждан госуслугами», – отметил директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края» Николай Киселев.
17.11.2008 Правительство Хабаровского края защитилось от угроз с помощью «Лаборатории Касперского»

чных лицензий решения Kaspersky Business Space Security для обеспечения информационной безопасности Правительства Хабаровского края и его структурных подразделений. Высший исполнительный орган

23.05.2008 АФК «Система» и Правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве

АФК «Система» и Правительство Хабаровского края заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали председатель правительства Хабаровского края Виктор Ишаев и председатель совета директоров

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Правительство Хабаровского края и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10941 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15739 6
МегаФон 10720 5
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 2
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3454 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
Электронный паспорт АО 3 1
Авантелеком 36 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5652 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Microsoft Corporation 25769 1
InfoWatch - Инфовотч 1183 1
Softline - Софтлайн 3739 1
Ред Софт - Red Soft 1234 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 1
БАРС Груп 579 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 438 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
СП.АРМ 57 1
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 156 1
Парус Корпорация 206 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
РЖД - Российские железные дороги 2095 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3146 2
Родник здоровья - база отдыха 3 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 5 1
Хабаровскуправтодор КГКУ - Хабаровское управление автомобильных дорог 1 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Городская больница имени М.И. Шевчук КГБУЗ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8839 1
ПСБ - Промсвязьбанк 962 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 492 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 524 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1906 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Газпром комплектация - Газкомплектимпэкс 10 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
Крайэлектро 1 1
Финсервис Банк 20 1
Родник 90 1
Гринмакс 1 1
ЦСП РБ - Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6535 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13853 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1595 11
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2855 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5679 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 6
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3646 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3302 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 4
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 4
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 4
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 4
Администрация Омска 25 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 3
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5966 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3890 3
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 3
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 3
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 169 3
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22922 20
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36151 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13949 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9436 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25684 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2765 8
Оповещение и уведомление - Notification 5929 7
Оцифровка - Digitization 5185 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4324 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1902 6
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9474 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16196 5
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13111 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18000 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4990 5
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12837 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13908 5
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9786 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6266 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3661 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 3
Linux OS 11523 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 138 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 178 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 332 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 906 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
ЕАЭС - ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 5 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 1
InterSystems Cache 144 1
InterSystems Ensemble 59 1
Kaspersky Open Space Security 37 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
InterSystems DeepSee 7 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
InterSystems HealthShare 28 1
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 1
InterSystems Zen 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Администрация Ленинградской области - АИСГЗ ЛО - Государственный заказ Ленинградской области - автоматизированная информационная система - ЭМ ЛО - Электронный магазин Ленинградской области - Агрегатор торговли Ленинградской области 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1285 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Microsoft Office 4164 1
Microsoft Windows 16875 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1595 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Линник Иван 55 4
Киселев Николай 16 4
Оловянников Дмитрий 77 3
Ишаев Виктор 5 2
Стремилов Дмитрий 3 2
Уваров Павел 3 2
Дрюков Владимир 51 2
Морозов Сергей 61 2
Чернышов Михаил 45 1
Дюмин Алексей 5 1
Гусев Алексей 19 1
Карпачев Александр 25 1
Бердников Александр 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Кречетов Николай 25 1
Айгистов Александр 9 1
Орлов Степан 11 1
Устинова Ольга 8 1
Назаров Виктор 7 1
Митин Сергей 8 1
Дегтярев Михаил 10 1
Маслов Виктор 3 1
Корнева Ирина 1 1
Шабельников Сергей 1 1
Иорданов Кирилл 1 1
Литвинчук Анатолий 1 1
Пронина Антонина 4 1
Коростелев Юрий 1 1
Токаренко Максим 48 1
Орлова Светлана 5 1
Демин Евгений 15 1
Трофимчук Денис 55 1
Рубан Николай 1 1
Поярков Василий 1 1
Синицына Юлия 4 1
Маклева Галина 1 1
Вирясов Владислав 35 1
Шпорт Вячеслав 6 1
Цауня Татьяна 2 1
Федосов Александр 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166010 37
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1302 20
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8567 7
Россия - ЦФО - Тамбовская область 655 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 906 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 5
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 22 4
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Ведомости 1462 1
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