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Правительство Хабаровского края органы государственной власти
СОБЫТИЯ
|09.02.2017
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«Ланит-Партнер» модернизировал сеть хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края
входит в группу «Ланит») объявила о завершении проекта по усовершенствованию сети хранения данных в Законодательной Думе Хабаровского края. Как рассказали CNews в компании, объем полезного диск
|15.10.2014
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ТТК расширил сотрудничество с оператором систем электронного правительства Хабаровского края
осударственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» (КГКУ «ОСЭП Хабаровского края»). В рамках государственного контракта, заключенного по итогам о
|18.07.2013
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ТТК предоставил доступ в интернет КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края»
ФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг в Хабаровске. Доступ в интернет организован для бесперебойной работы филиалов МФЦ и обеспечения граждан госуслугами», – отметил директор КГКУ «ОСЭП Хабаровского края» Николай Киселев.
|17.11.2008
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Правительство Хабаровского края защитилось от угроз с помощью «Лаборатории Касперского»
чных лицензий решения Kaspersky Business Space Security для обеспечения информационной безопасности Правительства Хабаровского края и его структурных подразделений. Высший исполнительный орган
|23.05.2008
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АФК «Система» и Правительство Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве
АФК «Система» и Правительство Хабаровского края заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве. Соглашение подписали председатель правительства Хабаровского края Виктор Ишаев и председатель совета директоров
Правительство Хабаровского края и организации, системы, технологии, персоны:
|Линник Иван 55 4
|Киселев Николай 16 4
|Оловянников Дмитрий 77 3
|Ишаев Виктор 5 2
|Стремилов Дмитрий 3 2
|Уваров Павел 3 2
|Дрюков Владимир 51 2
|Морозов Сергей 61 2
|Чернышов Михаил 45 1
|Дюмин Алексей 5 1
|Гусев Алексей 19 1
|Карпачев Александр 25 1
|Бердников Александр 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кречетов Николай 25 1
|Айгистов Александр 9 1
|Орлов Степан 11 1
|Устинова Ольга 8 1
|Назаров Виктор 7 1
|Митин Сергей 8 1
|Дегтярев Михаил 10 1
|Маслов Виктор 3 1
|Корнева Ирина 1 1
|Шабельников Сергей 1 1
|Иорданов Кирилл 1 1
|Литвинчук Анатолий 1 1
|Пронина Антонина 4 1
|Коростелев Юрий 1 1
|Токаренко Максим 48 1
|Орлова Светлана 5 1
|Демин Евгений 15 1
|Трофимчук Денис 55 1
|Рубан Николай 1 1
|Поярков Василий 1 1
|Синицына Юлия 4 1
|Маклева Галина 1 1
|Вирясов Владислав 35 1
|Шпорт Вячеслав 6 1
|Цауня Татьяна 2 1
|Федосов Александр 1 1
|Ставропольская правда 4 1
|Ведомости 1462 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 2
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