Индексная книга (каталог) CNews*
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ЕАЭС ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
|Мишустин Михаил 788 2
|Михайлик Алексей 13 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Горелик Дмитрий 4 1
|Анчипорова Екатерина 1 1
|Путин Владимир 3459 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Гуськов Антон 44 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465312, в очереди разбора - 723764.
Создано именных указателей - 199866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.