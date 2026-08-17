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ЕАЭС ТН ВЭД Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

СОБЫТИЯ

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17.08.2026 С россиян соберут дополнительно 136 миллиардов на развитие российской электроники 1
31.05.2024 В России начали маркировать смартфоны, и ноутбуки, на очереди печатные платы. Участие пока добровольное. Опрос 1
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
14.01.2019 В России создадут особый реестр радиоэлектронного оборудования 1
17.05.2016 Apple проиграла суд российской таможне: Цены на Watch останутся заоблачными 2
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

ЕАЭС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10961 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 76 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 422 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 936 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3462 1
Xiaomi - Сяоми 2239 1
Apple Inc 13172 1
LG Electronics 3736 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 261 1
Softline - Софтлайн 3750 1
Информзащита 943 1
Philips 2099 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 784 1
Fitbit 63 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 364 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2956 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1315 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1920 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6557 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3914 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13897 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3314 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3587 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1172 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5435 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2340 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1195 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1599 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2865 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 426 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 44 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Администрация Омска 25 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54018 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26346 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2780 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22972 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1385 1
Часы наручные - Wrist watches 111 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 189 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1011 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 171 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6701 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12935 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35106 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26845 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 973 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22608 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4338 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15449 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1905 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10383 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3343 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26323 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16995 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36286 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5805 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2255 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13982 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 796 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9801 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5148 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25868 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3427 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9493 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13071 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24460 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4407 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13351 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1385 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1382 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7635 2
FreePik 1852 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1104 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6292 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1293 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Мишустин Михаил 788 2
Михайлик Алексей 13 1
Валяева Елизавета 72 1
Горелик Дмитрий 4 1
Анчипорова Екатерина 1 1
Путин Владимир 3459 1
Кабанов Владимир 178 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Гуськов Антон 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166512 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47662 2
Россия - ПФО - Чувашия - Батыревский район - Батырево 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8592 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2065 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1285 1
Евразия - Евразийский континент 644 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1781 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 828 1
Россия - УФО - Челябинская область 1513 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 657 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 958 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 930 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 793 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1084 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27337 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57787 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4611 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8257 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8861 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9022 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6569 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8855 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1268 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4676 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1489 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1563 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2545 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 133 1
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6606 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7835 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12326 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2435 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3991 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2329 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3016 1
ЕТП - Единая техническая политика 22 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1244 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11699 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 45 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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