ЕТП Единая техническая политика


СОБЫТИЯ


27.01.2026 Роман Волков -

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

 1
30.10.2024 Арестовано имущество ИТ-директора российских тюрем 1
21.08.2024 ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем 1
02.02.2022 Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
10.12.2020 Власти приведут государственные информсистемы к единому знаменателю 5
26.11.2018 Минкомсвязи забирает у МВД систему электронных документов и 3,4 миллиарда бюджета 1
01.10.2017 Александр Гольцов -

Большой объем потребляемых государством ИТ-услуг требует контроля

 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
01.02.2011 Александр Ганин назначен первым заместителем генерального директора «Космической связи» 1
07.10.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: сентябрь 2010 года 1
07.09.2010 Новое в ИКТ - законодательстве: август 2010 года 1
13.01.2010 Новое в ИКТ-законодательстве: декабрь 2009 1
11.09.2008 Департамент науки Москвы объявил конкурс по выбору ИТ-подрядчика 1
09.04.2008 Microsoft берет власть в регионах 1
07.02.2007 Тендерный комитет подводит итоги деятельности в 2006 году 1
05.02.2007 Инфофорум: ИБ в поисках попутного ветра 1
18.12.2006 "Объединенные кондитеры" оптимизируют складскую деятельность 1
05.06.2006 AT Consulting запустила Oracle e-Business Suite в Южном регионе для "Вымпелкома" 1
27.05.2005 В "Сибирьтелекоме" назначен ИТ-директор 1

Публикаций - 21, упоминаний - 26

ЕТП и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 688 3
Microsoft Corporation 25307 2
Intel Corporation 12569 2
IBM - International Business Machines Corp 9563 2
Oracle Corporation 6895 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 2
Nginx - Энджайникс 190 2
Эшелон НПО 139 2
Zabbix SIA - Заббикс 135 2
Минюст РФ - ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Центр информационно-технического обеспечения и связи - ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи - НИИИиПТ - Научно-иследовательский институт информационных технологий ФСИН 28 2
Электросвязь 268 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 338 1
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
МТС - Интеллект Телеком 43 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
SoftBank Telecom - Japan Telecom - Softbank Mobile - SoftBank BB 90 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Хруничев Телеком 6 1
Ростелеком 10385 1
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
9076 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1841 1
Vodafone Group 1394 1
Navicon - Навикон 319 1
Ланит - Норбит - Norbit 410 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
1С-Рарус 941 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 625 1
China Mobile 422 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Социальные гарантии 39 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
Геометрия НПО 151 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 3
Администрация Челябинска - Челябинская городская Дума - органы государственной власти 19 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 61 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5003 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 718 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 736 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 54 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Администрация Красноярска - Красноярский Городской Совет Депутатов - органы государственной власти 6 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2502 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 731 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Оповещение и уведомление - Notification 5385 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2868 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 335 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2307 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 889 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2770 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2970 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1536 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 207 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 5
Apache ActiveMQ 32 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 4
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 134 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 2
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 2
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 2
OpenJDK - Open Java Development Kit 120 2
Asterisk 88 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 1
ЕАЭС - ТН ВЭД - Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 5 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 1
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 1
Минцифры РФ - Госключ 192 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 288 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 530 1
Apple iPhone 6 4861 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 1
Никифоров Николай 1137 2
Тимченко Алексей 13 2
Кравцов Алексей 35 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Носаков Василий 12 1
Скиба Владимир 42 1
Татарчук Владимир 5 1
Зайцев Сергей 25 1
Гриб Анатолий 10 1
Замыслов Андрей 5 1
Клепцов Игорь 3 1
Путилин Сергей 2 1
Рейман Леонид 1059 1
Носков Константин 239 1
Петров Михаил 138 1
Мишустин Михаил 749 1
Шадаев Максут 1159 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Дегтев Геннадий 270 1
Скляр Алексей 54 1
Старовойтов Дмитрий 33 1
Гольцов Александр 83 1
Трубинов Алексей 3 1
Васильев Владимир 39 1
Лебедев Сергей 56 1
Карапузов Алексей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 3
Россия - УФО - Челябинская область 1408 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 897 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3244 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8196 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1906 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1328 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3240 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 755 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 115 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 117 1
Казахстан - Республика 5829 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1366 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1305 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1157 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 753 1
Сингапур - Республика 1910 1
Индия - Bharat 5719 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3599 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Германия - Федеративная Республика 12952 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - СФО - Новосибирск 4687 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 663 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7593 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10399 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3791 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3038 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 617 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
РИА Новости 998 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 16 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
