Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЕТП Единая техническая политика
СОБЫТИЯ
ЕТП и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1137 2
|Тимченко Алексей 13 2
|Кравцов Алексей 35 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Носаков Василий 12 1
|Скиба Владимир 42 1
|Татарчук Владимир 5 1
|Зайцев Сергей 25 1
|Гриб Анатолий 10 1
|Замыслов Андрей 5 1
|Клепцов Игорь 3 1
|Путилин Сергей 2 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Носков Константин 239 1
|Петров Михаил 138 1
|Мишустин Михаил 749 1
|Шадаев Максут 1159 1
|Чернышенко Дмитрий 575 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Скляр Алексей 54 1
|Старовойтов Дмитрий 33 1
|Гольцов Александр 83 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Васильев Владимир 39 1
|Лебедев Сергей 56 1
|Карапузов Алексей 20 1
|РИА Новости 998 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2194 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.