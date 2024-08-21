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Цифровизация ИТ в госсекторе
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ФСБ арестовала ИТ-директора российских тюрем

Начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России задержан по подозрению во взяточничестве.

Подозреваемый во взятке

Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан глава Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки. Согласно официальному заявлению ФСИН от 20 августа 2024 г., причиной задержания стало возбуждение Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве уголовного дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Наказание за это правонарушение предусматривает штраф в размере от 3 млн руб. до 5 млн руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

Сейчас глава управления задержан, ведутся следственные действия, и рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: ФСИН
Имя задержанного руководителя Управления цифровой трансформации ФСИН России пока не раскрывается

Задержанный неизвестен

Имя подозреваемого пока что не раскрывается. Согласно сайту ФСИН, созданное в 2022 г. управление возглавлял полковник внутренней службы Алексей Тимченко. При этом по состоянию на 21 августа 2024 г. на сайте ФСИН в качестве руководителя управления значится временно исполняющий обязанности начальника полковник внутренней службы Сергей Лебедев.

В перечень основных задач Управления цифровой трансформации ФСИН России входят формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации; подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере цифровой трансформации и информатизации; организация оптимизации процессов деятельности ФСИН; обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, оборудование и единую среду разработки; организация технологической независимости информационных систем и информационно-технологической инфраструктуры от зарубежных решений; а также формирование и проведение единой политики по обеспечению информационной безопасности сведений, не составляющих государственную тайну.

«Паноптикум» и два предотвращенных суицида

Из значимых ИТ-проектов ФСИН в этом году выделяется объявленный ведомством конкурс на разработку информационной системы «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Как писал 27 апреля 2024 г. CNews, система «Паноптикум» будет собирать все данные о прибытии и освобождении заключенных, поощрениях и взысканиях, документах для условно-досрочного освобождения и т. п. Функционировать система должна во всех регионах и на всех уровнях, что составляет более 2,7 тыс. учреждении уголовно-исполнительной системы. Работы намечено провести в два этапа – с 15 июля 2024 г. по 13 марта 2025 г., на разработку выделено 470 млн руб. из столичного бюджета.

Также 13 июня 2024 г. стало известно, что за год апробации новой системы «Цифровое СИЗО» в следственном изоляторе № 2 МосквыБутырка»), было предотвращено два суицида. Об этом 13 июня 2024 г. на пресс-конференции рассказал врио начальника столичного главка ФСИН РФ Сергей Мороз. Система искусственного интеллекта анализирует поведение заключенных и в случае чрезвычайного происшествия подает сигнал тревоги сотрудникам учреждения, которые должны самостоятельно принять решенение для предотвращения опасной ситуации.

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бизнес

Вадим Попов

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