Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье

ФСИН подключается к процессу цифровизации государственных органов власти. Ведомство объявило конкурс на разработку СПО для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Разработчику заплатят 470 млн руб.



Объявлен конкурс

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) ищет разработчика специального программного обеспечения (СПО) за 470 млн руб. Опубликованный на портале госзакупок от департамента города Москвы по конкурентной политике конкурс обнаружили «Ведомости».

ФСИН планирует создать информационную систему (ИС) «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Работы должны начаться 15 июля 2024 г., пройти в два этапа и завершиться до 13 марта 2025 г.

Финансироваться разработка будет из столичного бюджета, говорится в описании конкурса.

Цифровизация ФСИН

На цифровизацию органов власти в России согласно федерального проекту «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» за период 2019-2030 гг. потратят 894,9 млрд руб.

ФСИН Для ФСИН создадут базу подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В систему «Паноптикум» для ФСИН будет собираться вся информация о прибытии и освобождении заключенных, поощрениях и взысканиях, документах для УДО (условно-досрочного освобождения) и т. д. Работать она должна во всех регионах и на всех уровнях, а это больше 2,7 тыс. учреждении уголовно-исполнительной системы.

В техническом задании (ТЗ) указано, что идентификацией физлица должна осуществляться по одному идентификатору.

Должен быть предусмотрен механизм логического соединения записей об одном и том же лице, если информация о нем была введена многократно — ошибочно или по иным причинам. В софт должны быть интегрированы рекомендательные алгоритмы: при вводе произвольных данных выпадут подобные варианты.

Также в системе должен фиксироваться факт прохождения геномной регистрации (биологический материал, из которого можно сформировать сведения о ДНК человека).

В целом проект ФСИН сложный и при его создании придется учесть множество моментов, связанных с качеством данных, сказал изданию исполнительный директор ИT-компании HFLabs Константин Степанов.

В ТЗ есть информация, что данные о заключенном один раз заводятся в систему, а в дальнейшем только обновляются, но технически все не так просто, считает Степанов.

Операторы, которые заполняют карточки, могут делать это с ошибками, поэтому нужна стандартизация данных, рекомендует он. Важно предусмотреть дедубликацию записей, чтобы у одного и того же человека не оказалось две карточки с личными сведениями.

Потенциальные подрядчики

Исходя из суммы закупки, обязательств и опыта в конкурсе могут принимать участие крупные ИТ-интеграторы (например, IBS, «Ланит», Softline), разработчики ERP (систем управления предприятием) «1С Битрикс», VK, «Сбертех» и проч., полагает гендиректор разработчика решений по интеллектуальному сбору и анализу данных «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. По ее мнению, ее компания тоже могла бы принять участие в конкурсе.

Массивную базу данных граждан уже включает в себя АИС «Налог-3», обеспечивающая автоматизацию Федеральной налоговой службы. Ее разработчиком является принадлежащий государству «Главный научный инновационный вычислительный центр» (ГНИВЦ), образованный на базе ГНИВЦ ФНС. Работы по созданию АИС «Налог-3» велись почти десять лет — с 2010 по 2019 гг.

Единственным исполнителем работ для создания первой очереди государственной единой централизованной платформы социальной поддержки в 2021 г. власти определили «Ростелеком». Эта платформа Пенсионного фонда России тоже содержит базу данных граждан и предназначена предоставлять социальную помощь максимально оперативно, удобно и адресно.