Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171696
ИКТ 13372
Организации 10485
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3408
Системы 25312
Персоны 73628
География 2783
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 687
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 848

Тылевич Наталия


25.03.2025 «Теком» интегрировал в Orbox нейросеть для обнаружения запрещенного контента 1
27.04.2024 Российские тюремщики хотят за 470 миллионов разработать на СПО систему для хранения досье 1
20.02.2023 Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа 1
13.02.2023 Роскомнадзор внедрил систему поиска запрещенных картинок и видео в интернете 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Тылевич Наталия и организации, системы, технологии, персоны:

Социальная лаборатория - Social Lab 4 4
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 19 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 513 1
Теком 21 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
1С-Битрикс - Bitrix 587 1
Telegram Group 2084 1
Ростелеком 9813 1
НеоБИТ - NeoBIT 6 1
Softline - Софтлайн 2887 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4019 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2780 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 297 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2542 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3016 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2922 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67458 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11543 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6745 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3160 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7442 1
Стандартизация - Standardization 2145 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 828 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25670 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8183 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 995 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3449 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1088 1
Trigger - Триггер - триггерная система 282 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7543 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 558 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3260 1
Теком - ORBOX 10 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 86 1
Социальная лаборатория - Линза Детектор 1 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 278 1
Гайнулин Андрей 2 1
Степанов Константин 11 1
Кулин Филипп 51 1
Бегтин Иван 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 146527 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52349 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43637 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4187 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6991 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 636 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 2
Пропаганда и агитация 193 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2219 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1242 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2992 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 508 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1214 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1752 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 688 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 778 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8868 1
Ведомости 1044 3
Известия ИД 639 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще