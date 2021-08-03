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Бегтин Иван


03.08.2021 На сайте Минобороны в открытом доступе лежат паспортные данные россиян 3
14.07.2021 Количество открытых данных в России растет, а их качество — нет 4
18.06.2021 Запуск суперплатформы «Гостех» затянется до конца 2023 года 1
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft 4
04.03.2021 В России появятся продвинутые отечественные процессоры для смартфонов и интернета вещей 1
22.01.2021 Власти скрыли реестр федеральных субсидий. Непрозрачными стали ИТ-проекты на многие миллиарды 3
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 2
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 2
15.05.2020 Microsoft предложила российским чиновникам попользоваться своим ПО бесплатно 1
03.04.2020 Ученых и студентов допустили до финансовых данных госорганов России 5
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 3
20.11.2019 Власти открыли сайт для изучения госрасходов гражданами 1
22.10.2019 «Цифровая экономика». Как реорганизовать нацпрограмму, чтобы она заработала в полную силу 1
27.06.2019 Впервые код своего ПО открыл российский госорган 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы 8
25.06.2018 В России закрыли «Открытое правительство» 2
21.05.2018 «Хуже не будет», есть надежда, что будет лучше. ИТ-отрасль комментирует назначение нового министра по ИТ 1
15.05.2018 Минкомсвязи меняет название и получает нового главу 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 3
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 2
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
05.02.2016 Раскрытие данных криминальной статистики выйдет на новый уровень 1
02.09.2014 PDF/A становится официальным форматом межведомственного документооборота 1
29.07.2014 Три четверти российских чиновников пользуются для работы бесплатной почтой 2
04.03.2014 МВД уличили в 1,5-кратной переплате за смартфоны Sony 3
06.10.2013 Чего ждать от ФКС? 1
16.07.2013 Власти России отчитались о раскрытии 1000 массивов данных 3
22.05.2013 Российский этап хакатона AngelHack завершился в Москве 1
27.03.2013 Открытые данные: Россия стоит на низком старте 3
18.02.2013 Медведев подписал поручения по открытию госданных 1
06.02.2013 Медведев дал зеленый свет открытию госданных 2
19.04.2012 Путину пообещали раскрыть госданные и запустить «Электронный парламент» 1
18.04.2012 Россия готовит «Электронный парламент»: открыт сбор идей 2
22.02.2012 «Мозговой центр интернета» ищет помощи у россиян 1
20.02.2012 В России создан уникальный портал официальной статистики 1
16.02.2012 Москва раскрыла полную информацию о закупках в сфере ИТ за 2011 г. 1
26.12.2011 В России создается партия развития ИТ 1
30.09.2011 Москва открывает свой бюджет для разработчиков ИТ-сервисов 3

Публикаций - 48, упоминаний - 101

Бегтин Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Корус Консалтинг ГК 808 2
Telegram Group 702 2
Базальт СПО 206 2
Google LLC 7168 2
Ситроникс - Sitronics 565 1
SAP SE 3218 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 222 1
АйТи 752 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Leta IT-company 89 1
IBM 3554 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Pentaho 51 1
МаксимаТелеком 102 1
Zecurion - Зекурион 148 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Salesforce.com 273 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Qrator Labs 89 1
Turkcell 182 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ Страхование 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 5
Правительство РФ 2207 4
Счётная палата РФ 461 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 4
Президент Российской Федерации 1442 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Правительство Москвы 653 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Федеральный проектный офис Правительства Российской Федерации 1 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 251 1
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 1 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Hotspot 14 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Microsoft Excel 436 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 2
Telegram - Мессенджер 80 2
Drupal - CMS-система 68 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 217 1
Turkcell Bip - Мессенджер 13 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 1
Joomla CMS 73 1
В кругу друзей - социальная сеть 11 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
JavaScript - Язык программирования 633 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Мир тесен - социальная сеть 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
TON Sites 2 1
Цифровой инспектор 6 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт 5 1
Microsoft Teams 214 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Rakuten Viber 429 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
WhatsApp Messenger 654 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Microsoft Office 1948 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
WordPress 170 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Apache Hadoop 339 1
Telegram Gram - Криптовалюта 32 1
Путин Владимир 1828 6
Никифоров Николай 1126 4
Щеголев Игорь 676 3
Носков Константин 201 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Солдатов Алексей 77 3
Храмцовская Наталья 38 2
Демидов Михаил 131 2
Хилов Павел 15 2
Массух Илья 192 2
Семенов Александр 69 2
Кудрин Алексей 63 2
Дворкович Аркадий 169 2
Макаров Валентин 112 2
Смирнов Алексей 142 2
Акимов Максим 167 2
Абызов Михаил 64 2
Петров Михаил 88 1
Еременко Максим 6 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Дуров Николай 17 1
Елистратов Николай 90 1
Яцеленко Николай 12 1
Грачев Кирилл 4 1
Асланян Сергей 75 1
Куренной Александр 3 1
Агамирзян Игорь 55 1
Пархимович Ольга 1 1
Носов Николай 12 1
Пушкин Василий 11 1
Языков Александр 3 1
Осеевский Михаил 221 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Раевский Алексей 53 1
Кусков Денис 150 1
Турчак Андрей 14 1
Мишустин Михаил 302 1
Козырев Алексей 270 1
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Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
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Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
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Data61 3 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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