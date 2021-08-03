Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Бегтин Иван
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 101
Бегтин Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 10
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ВТБ Страхование 52 1
|Путин Владимир 1828 6
|Никифоров Николай 1126 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Носков Константин 201 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Солдатов Алексей 77 3
|Храмцовская Наталья 38 2
|Демидов Михаил 131 2
|Хилов Павел 15 2
|Массух Илья 192 2
|Семенов Александр 69 2
|Кудрин Алексей 63 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Макаров Валентин 112 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Акимов Максим 167 2
|Абызов Михаил 64 2
|Петров Михаил 88 1
|Еременко Максим 6 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Дуров Николай 17 1
|Елистратов Николай 90 1
|Яцеленко Николай 12 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Асланян Сергей 75 1
|Куренной Александр 3 1
|Агамирзян Игорь 55 1
|Пархимович Ольга 1 1
|Носов Николай 12 1
|Пушкин Василий 11 1
|Языков Александр 3 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Раевский Алексей 53 1
|Кусков Денис 150 1
|Турчак Андрей 14 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Козырев Алексей 270 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Шадаев Максут 384 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|Госрасходы - портал 6 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 1
|НТВ - Телекомпания 164 1
|CNews Analytics 1991 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|Data61 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767615, в очереди разбора - 671300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767615, в очереди разбора - 671300.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru