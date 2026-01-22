Разделы

Орехович Александра


СОБЫТИЯ


22.01.2026 Бизнес просит власти узаконить оборот баз данных, нужных для развития ИИ 1
25.04.2024 За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71% 1
12.02.2024 В России в начале 2024 г. в полтора раза вырос спрос на юристов по персональным данным 1
30.01.2024 В России готовится единая система цифровой слежки за детьми 1
08.12.2023 За утечки данных в России собрались сажать в тюрьму. ИТ предупреждает, что развитие искусственного интеллекта остановится 1
09.11.2023 Исследование Moscow Digital School: большинство юристов России одобряют введение оборотных штрафов за утечки персональных данных 1
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России 1
19.04.2023 Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать 1
14.12.2022 Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль 1
15.08.2022 Власти создадут экспертный совет для лишения льгот «неправильных» российских ИТ-компаний 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
20.04.2022 Российским подросткам разрешат распоряжаться своими персональными данными без согласия родителей 1
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Орехович Александра и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10379 4
Yandex - Яндекс 8550 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14454 3
Comply - Комплай 11 2
МегаФон 10017 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 813 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5301 1
Microsoft Corporation 25296 1
InfoWatch - Инфовотч 1096 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 160 1
Telegram Group 2612 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Docsvision - ДоксВижн 1033 1
Код Безопасности 710 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 364 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 4
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 684 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3014 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Резонанс НПП 388 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3136 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 64 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 2
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8776 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7650 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5286 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2043 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3161 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1551 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5179 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 3
FreePik 1470 2
Новые облачные технологии - МойОфис 904 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Microsoft Windows 16398 1
AlterOffice - AText - ACell - AConcept - AMail - AGraph 64 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5193 1
Discord 157 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1230 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 1
VK - Яндекс.Дзен 233 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 131 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 1
Microsoft Windows 365 21 1
Актив - Рутокен Guardant 65 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 82 1
Шадаев Максут 1159 2
Бегтин Иван 61 2
Казарян Карен 80 2
Ляхманов Кирилл 8 1
Перевалов Вадим 4 1
Ипполитова Екатерина 1 1
Шейн Дмитрий 1 1
Дмитриев Артем 3 1
Ситников Павел 2 1
Силивончик Сергей 1 1
Лантратова Яна 8 1
Утукин Дмитрий 5 1
Путин Владимир 3376 1
Касперская Наталья 304 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Лебедев Михаил 71 1
Лашин Ренат 83 1
Горелкин Антон 111 1
Хинштейн Александр 146 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Коростелев Павел 36 1
Сергеев Михаил 111 1
Немкин Антон 49 1
Курьянов Сергей 162 1
Золотухин Сергей 5 1
Мизулина Екатерина 16 1
Мизулина Елена 24 1
Шолохов Андрей 13 1
Яковлев Антон 33 1
Катков Павел 31 1
Непочатова Елена 18 1
Данилов Никита 18 1
Матреницкий Тимофей 9 1
Блинов Олег 5 1
Бедеров Игорь 87 1
Исламова Людмила 4 1
Красноюрченко Иван 4 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 5
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Европа 24659 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1364 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3240 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1323 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 788 1
Россия - УФО - Челябинская область 1406 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1029 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1557 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 671 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3239 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 4
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 543 3
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 231 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 384 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 217 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 813 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Налогообложение - Налог на прибыль 215 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 70 1
Интернет-зависимость - интернет-аддикция - internet addiction - цифровой (диджитал) детокс 49 1
Цифровой кодекс 4 1
Федеральный закон - О банках и банковской деятельности 21 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 595 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 265 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Ведомости 1273 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2186 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1088 1
Известия ИД 714 1
Парламентская газета 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 3
Mindsmith - Маиндсмит 3 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 6
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

