Российский интернет может серьезно отстать от Запада и потерять миллиарды. Власть просят спасти отрасль

Российское сообщество интернет-предпринимателей обратилось в Минэк, Минцифры и Госдуму с предостережением об откате отрасли назад, а также потери некоторыми сегментами более 100 млрд руб. в год. Это может произойти благодаря законопроекту о рекомендательных системах, который планируют внести в Думу до конца 2022 г. Эксперты отмечают, что иностранные сервисы не будут прислушиваться к новым требованиям российского законодательства и окажутся в более выигрышном положении по сравнению с отечественными игроками.

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Письмо с позицией интернет-отрасли по законопроекту о рекомендательных алгоритмах направлено в адрес Минцифры, Минэкономразвития, комитета Госдумы по информполитике и управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Обращение отправило АНО «Цифровая экономика», куда входят Сбербанк, «Яндекс», VK.

По мнению бизнес-сообщества, отключение рекомендательных алгоритмов может поставить российские интернет-сервисы в неконкурентное положение по отношению к западным, пишут «Ведомости». Потери, например, электронной коммерции могут составить до 100 млрд в год.

О спорном законопроекте

Напомним, до конца 2022 г. в Госдуму планируют внести законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете. Его разрабатывает зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Отключение рекомендательных алгоритмов поставит российские интернет-сервисы в неконкурентное положение по отношению к западным

По мнению законотворца, работа рекомендательных систем сейчас непрозрачна и непубличена. Дело доходит, по словам спикера, до «манипуляции и продвижения определенных идей».

«Мы не хотим запрета или контроля над рекомендательными сервисами по китайской модели. Мы хотим ответственного отношения бизнеса к применению алгоритмов и права гражданина отказаться от их использования», – обосновывал Горелкин необходимость принятия поправок.

За время обсуждений законопроект претерпел ряд изменений, однако главное — максимально широкое регулирование — его авторы решили оставить без изменений.

Вероятные последствия

Если документ примут, то у пользователей появится возможность отключать рекомендации.

Такую функцию должны будут предусмотреть все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют подобные технологии. То есть под законопроект подпадают социальные сети, поисковые системы, маркетплейсы, видеохостинги, онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.

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Как отмечают в «Коммерсанте», также владельцы информационных ресурсов должны будут предоставлять данные, связанные «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий» по запросу Роскомнадзора.

Как пишут авторы обращения, от принятия законопроекта в текущем виде в первую очередь пострадают электронная коммерция, реклама и контентные сервисы. Был проведен эксперимент. В одном из крупнейших российских маркетплейсов, временно отключили рекомендательных технологий, что привело к потерям 4,6% оборота платформы.

«Таким образом, только для крупных платформ и их поставщиков (исходя из прогнозного оборота 2021 г.) потери составят порядка 20 млрд руб., а для всей отрасли — более 100 млрд руб. в год. В этой связи можно говорить о нарушении условий справедливой конкуренции между российскими и иностранными цифровыми компаниями», — указывают авторы.

Что говорят эксперты

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович, соглашается, что вероятнее всего отключение рекомендательных сервисов будет реализована только на российских платформах, зарубежные будут по-прежнему использовать алгоритмы таргетирования. Это, как отмечает эксперт, предоставит им различные преимущества, в том числе и в монетизации персональных данных.

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При этом, на зарубежную компанию сложно воздействовать, отмечает член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций юрист Павел Катков. У них нет счетов и активов, которые можно арестовать. Российские власти могут разве что ограничить доступ к ресурсу.

Как сообщил директор по аналитике АНО «Цифровая экономика», директор Института исследований интернета Карен Казарян, сейчас отрасль предлагает дать год на оценку эффективности этических норм, а после рассмотреть необходимость расширения законодательного регулирования.

Еще один вариант, отмечает Казарян, провести эксперимент и дать пользователям одного из рекомендательных сервисов, отказаться от такой услуги и посмотреть на эффективность работы ресурса. Впрочем, на это тоже надо время.