Новый закон о регулировании Рунета поставит на уши соцсети и магазины и сделает их беднее на 100 миллиардов

В Госдуму торопятся внести законопроект о возможности отключения рекомендательных алгоритмов в интернете. Это может привести к тому, что всем ресурсам использующим такие технологии придется поддерживать две версии платформ, полагают эксперты. Потери площадок от таких мер оценивают в миллиарды рублей.

Власти предложили жить без рекомендаций

До конца 2022 г. в Госдуму планируют внести законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, который даст возможность их отключать, сообщает «Коммерсант».

Одну из последних версий документа разрабатывал зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Этот вариант законопроекта, предполагает возможность «полного или частичного» отказа пользователей от применения рекомендательных технологий.

Если документ примут, то такие нововведения должны будут обеспечить все владельцы сайтов или информационных систем, которые используют подобные технологии. То есть под действие законопроекта попадут социальные сети, поисковые системы, маркетплейсы, видеохостинги, онлайн-кинотеатры.

Широкое регулирование

Как рассказывают собеседники издания, законопроект претерпел ряд изменений в процессе обсуждения, однако главное — максимально широкое регулирование — авторы решили пока оставить без изменений.

До конца 2022 г. в Госдуму внесут законопроект о возможности отключения рекомендательных алгоритмов в интернете

По словам Антон Горелкина, такие меры вводятся для защиты прав пользователей и пресечения манипуляций со стороны цифровых платформ. Предлагаемая концепция требует ответственного подхода к использованию рекомендательных алгоритмов от всех участников рынка.

«Рассматривать его влияние на отдельные сервисы или направления, на мой взгляд, было бы неправильно»,— сказал он.

Также, как отмечают в «Коммерсанте», благодаря документу владельцы информационных ресурсов должны будут предоставлять данные, связанные «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий» Роскомнадзору по запросу ведомства.

Мнения экспертов

Как отмечают собеседники издания в ИТ-отрасли, частично отключить рекомендации невозможно, это приведет к необходимости поддерживать как минимум две версии платформы. По мнению представителей интернет-торговли, нововведения увеличат путь товара до потребителя в разы, от этого могут появится убытки и вырастут затраты на новые технологические решения.

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По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, если законопроект примут, это отбросит рынок интернет-торговли в прошлое. По его словам, без рекомендаций интернет-магазины попросту станут каталогами, как в начале века. Потери отрасли могут составить более чем 100 млрд руб. ежегодно, уверен эксперт.

С такими выводами отчасти согласен и директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. По словам аналитика, наличие или отсутствие тонкой алгоритмической настройки как раз и составляет разницу между доходностью или убыточностью сервиса. Это может негативно сказаться на развитии технологий в целом и приведет к необходимости пересмотра многими сервисами бизнес-модели. Как отмечает Казарян, сейчас АНО готовит консолидированную позицию бизнес-сообщества для дальнейшего обсуждения.

Предыстория регулировки рекомендательных систем

О том, что подобный законопроект могут внести в Госдумму CNews писал весной 2021 г. По мнению властей, рекомендательные алгоритмы должны иметь «кнопку отключения», они должны быть прозрачны и находиться под общественным контролем.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы… могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть, — обосновывал тогда документ Антон Горелкин. — Ребенок, условно, смотрит видео о распаковке киндер-сюрпризов, а потом [включается] автовоспроизведение — и он видит уже экстремистское видео. Таких случаев очень много».

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Против регулирования алгоритмов в мае 2022 г. выступили «Яндекс» и VK. Как отмечают представители компаний, такие меры избыточны, так как алгоритмы и так регулируются «отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации».