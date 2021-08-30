Разделы

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе Техника
|

Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube

Осенью в Госдуму может быть внесен новый законопроект, направленный на регулирование рекомендательных алгоритмов социальных сетей и видеохостингов. По мнению авторов проекта, такие алгоритмы должны иметь «кнопку отключения», они должны быть прозрачны и находиться под общественным контролем.

«Искушение» рекомендательных систем

В осеннюю сессию Госдумы, еще до конца 2021 г., планируется внести на рассмотрение законопроект, который будет регулировать рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление депутата Антона Горелкина, члена комитета нижней палаты Госдумы по информационной политике.

По его словам, законопроект, который сейчас находится в разработке, должен предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов соцсетей и видеохостингов. Кроме того, такие алгоритмы должны быть прозрачны, за ними должен осуществляться общественный контроль.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы… могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть, – заявил депутат. – Ребенок, условно, смотрит видео о распаковке киндер-сюрпризов, а потом [включается] автовоспроизведение - и он видит уже экстремистское видео. Таких случаев очень много».

Вопросы законодателей к рекомендательным нейросетям

По словам Антона Горелкина, сейчас непонятно, как, например, работает нейросеть YouTube и по какому принципу видеохостинг воспроизводит «ребенку экстремистские видео, хотя он никогда их не лайкал и не смотрел».

gorelkin600.jpg

Депутат Антон Горелкин намерен отрегулировать рекомендательные сервисы соцсетей

Ранее, в феврале 2021 г. в своем телеграм-канале депутат рассказал о своем выступлении на 14 Форуме цифровой безопасности и представил собственный взгляд на «проблему так называемой цифровой цензуры», в основе которой, по словам Горелкина, «лежит изначально не злонамеренность, а банальная необходимость рекомендовать пользователям самые лучшие посты в соцсетях».

По словам депутата, необходимость контроля соцсетей и аудиовизуальных ресурсов вызвана желанием избежать преднамеренных манипуляций политической сферой. В качестве примера вредоносных рекомендаций он привел массовые беспорядки в США: по его мнению, именно рекомендательные системы и перегруженность соцсетей информацией сформировали «информационное решето, которое пропускает одни новости, мнения, видео, и не пропускает другие».

rec2.jpg
Заявление Антона Горелкина о госрегулировании алгоритмов соцсетей в его телеграм-канале

Поясняя желание ввести контроль над рекомендательными алгоритмами интернет-ресурсов, Горелкин, в частности, тогда заявил: «Я предлагаю не госрегулирование, а введение понятных и прозрачных правил для таких систем. А госконтроль должен сочетаться с общественным. Регулирование — это, все же, совсем другое. Руководить соцсетями государство не планирует, наоборот мы хотим установить понятные и прозрачные отношения, основанные на уважении к закону. Это важно. Никакой госкомпании «Россоцсеть» в планах нет».

Правовая оценка инициативы

Правовое обоснование инициативы по осуществлению госконтроля над рекомендательными алгоритмами интернет-ресурсов впервые подготовили в московском отделении Ассоциации юристов России. Как рассказал в конце марта 2021 г. Коммерсант», предложения в итоге были сформулированы правкомиссией по регулированию цифровой экономики и направлены в Минцифры, Госдуму и Совет Федерации.

Комиссия выступила с предложением дополнить закон «Об информации» определениями «рекомендательного сервиса» и «оператора рекомендательного сервиса». Кроме того, предлагалось определить показатели аудитории для регулирования определенных интернет-площадок. В предварительной рекомендации предлагалось регулировать площадки с более 100 тыс. пользователей в сутки и обработкой данных более 500 тыс. российских пользователей.

Отдельным пунктом в рекомендациях правкомиссии также предлагалось наделить пользователей правом отключать рекомендательные системы. По мнению главы комиссии Александра Журавлева, алгоритмы создают аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями».

Меры воздействия на иностранные ИТ-компании

С 2016 г. в России уже действует так называемый «налог на Google»: он обязывает иностранные интернет-компании платить внутри страны налоги за продажи цифровых товаров и услуг гражданам России.

Цифровые ассистенты: как роботизировать работу с поставщиками? Опыт НЛМК
Интеграция

В начале февраля 2021 г. CNews рассказал о поручении Президента России Владимира Путина по подготовке предложений о дополнительных требованиях к зарубежным ИТ-компаниям, работающим в Рунете. В числе требований также фигурировало открытие этими компаниями офисов в России. Поручение было дано Путиным 10 декабря 2020 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте России, информация была опубликована на сайте Кремля 28 января 2021 г.

В середине апреля 2021 г. CNews рассказал о проекте плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и направлен на утверждение премьеру Михаилу Мишустину. В частности, одна из инициатив предлагает введение «цифрового налога» – поправок в налоговый кодекс для установления принципов налогообложения иностранных компаний в части доходов, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них. Эта мера в первую очередь коснется социальных сетей.

Другая инициатива также связана с социальными сетями: предлагается обязать иностранные юридические лица выплачивать в бюджетную систему России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за российских блогеров с доходов от рекламы в их блогах. Аналогичным образом, иностранные юридические лица, привлекающие в дистанционном режиме для разработки программного обеспечения и баз данных российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России.

По замыслу авторов документов, это должно привести к выравниваю в России условий ведения бизнеса для российских и иностранных юридических лиц, увеличению числа физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в правовом поле, а также к росту налоговых поступлений от их деятельности.

В июле 2020 г. CNews рассказал о поступившем в Госдуму законопроекте авторства Александра Хинштейна и Сергея Боярского с предложением о введении в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России новой статьи, которая вводит ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров.

В августе 2021 г. CNews стало известно о подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства о привлечении к ответственности любых компаний, осуществляющих деятельность в России, даже если они расположены за рубежом. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

Документ представляет собой дополнение к закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации», он также известен как закон «о приземлении» и уже прошел три чтения в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации и получил подпись Президента России Владимира Путина. Он был направлен в Госдуму в конце мая 2021 г. и вступил в силу 1 июля 2021 г. Документ предписывает иностранным ИТ-компаниям открыть филиалы или юридические лица в России до 1 января 2022 г.

В августе 2020 г. CNews рассказал об инициативе члена Совета Федерации Елены Мизулиной и ее дочери, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, которые предложили замедлять скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. До этого старшая из Мизулиных также выступала за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого «деструктивного» контента.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных

Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб

Власти России выписали Booking.com штраф космических размеров

«Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой

Как Путин лишил Qiwi миллиардов, выбрав оператора букмекерских ставок

Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Техника для дачи: помощники для настоящего отдыха

Обзор Canon PIXMA G3420: беспроводное МФУ на базе СНПЧ

Выбираем цветное МФУ для дома до 20 000 рублей: 7 лучших моделей

Показать еще

Наука

Люди могут заново заселиться на Землю после апокалипсиса — ученые знают способ

Что скрыто под обратной стороной Луны?

Сенсация 2021: экзотический тетракварк опять меняет представления об устройстве мира
Показать еще