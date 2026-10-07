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Индексная книга (каталог) CNews*
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Налогообложение The link tax налог на ссылки Цифровой налог Налог на интернет

СОБЫТИЯ


07.10.2026 Европа обложит спецналогом Apple, Google и Facebook и других американских ИТ-гигантов 1
30.08.2024 Налоговый мониторинг. Новые горизонты цифровизации. Что нас ждет в 2024-2025 гг. 2
17.12.2021 ИТ-компании завалят новыми налогами за работу в России 1
22.09.2021 Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 4
02.09.2021 «Единая Россия» предлагает иностранным ИТ-компаниям раскошелиться в пользу «Ростелекома» 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 1
20.05.2021 Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
18.03.2021 Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство 1
10.03.2021 Власти собираются запретить в российских школах Windows и Office 1
05.03.2021 Власти заставят иностранные ИТ-компании платить налоги за каждого сотрудника-россиянина 1
04.03.2021 Иностранные ИТ-компании в России обложат налогами, чтобы спасти их российских конкурентов 1
16.04.2019 Евросоюз принял закон об авторском праве, после которого интернет не будет прежним 1
27.03.2019 Европа приняла драконовские законы, грозящие интернету цензурой 1
06.09.2018 Европа обложит Apple, Facebook, Google дополнительным многомиллионным налогом 1
20.06.2018 В Европе одобрили удушающий закон об авторском праве в интернете 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Налогообложение и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12809 14
Meta Platforms - Facebook 4635 9
Ростелеком 11051 4
X Corp - Twitter 2942 4
Yandex - Яндекс 9383 4
VK - Mail.ru Group 3618 4
Apple Inc 13291 3
9710 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 151 2
Telegram Group 3008 2
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 46 1
Microsoft Corporation 25879 1
Qualcomm Technologies 1991 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 961 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
Adobe Systems 1605 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1129 1
Т8 НТЦ 119 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 124 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 139 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 60 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 88 1
ByteDance 61 1
Информатика Маркетинг Сервис 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 4
Альфа-Банк 1992 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1831 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9067 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 339 1
Volkswagen Audi Group 233 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2144 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6699 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 5
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3090 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 262 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 319 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2900 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 528 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 413 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 121 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5775 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2904 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 22 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 130 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 279 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 2
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. - Федерация немецкой промышленности 2 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26407 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 7
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 943 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14178 2
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Google YouTube - Видеохостинг 3019 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 2
ByteDance - TikTok 365 2
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Linux OS 11669 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 440 1
Rakuten Viber 669 1
Microsoft Windows 17022 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Microsoft Azure 1532 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6402 1
Microsoft Teams - MS Teams 676 1
Apple iPad mini 431 1
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PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 651 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 207 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 75 1
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Google News - Google Play Newsstand - новостной агрегатор 69 1
Google Cloud Services 248 1
Яндекс.Практикум 84 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2520 1
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Wikipedia - Википедия 659 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 2
Forbes - Форбс 1019 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2493 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1153 1
Daily Mail 58 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 774 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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