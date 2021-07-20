Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России

Минцифры подготовило проект постановления Правительства, дополняющий нашумевший закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний. Новый документ запрещает банкам и платежным системам обслуживать платежи компаний, не пожелавших открывать в России свои филиалы или хотя бы регистрировать юрлица. Следить за исполнением запрета будет Роскомнадзор.

Компании оставят без денег

Зарубежные ИТ-компании лишатся российского финансирования, если откажутся открывать на территории России свои представительства. Новая мера давления на них прописана в проекте постановления Правительства России, подготовленном Минцифры.

Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). Он представляет собой дополнение к закону «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на территории Российской Федерации». Этот документ, также известный как закон «о приземлении», прошел три чтения в Госдуме, рассмотрение в Совете Федерации и получил подпись Президента России Владимира Путина всего за несколько недель. Он был направлен в Госдуму в конце мая 2021 г. и вступил в силу 1 июля 2021 г. Документ предписывает иностранным ИТ-компаниям открыть филиалы или юридические лица в России до 1 января 2022 г.

Обсуждение нового документа Минцифры будет проходить до 18 августа 2021 г.

Минцифры хочет оставить без денег иностранные ИТ-компании без российского представительства

Закон о «приземлении» был разработан депутатами фракции «Единая Россия». Над ним трудились Александр Хинштейн (председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи), Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), Максим Кудрявцев и Антон Горелкин. Документ готовился при участии сенатора Алексея Пушкова.

Действие закона распространяется на владельцев иностранных веб-ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей. Другими словами, это почти все современные иностранные сервисы, включая соцсети и видеохостинги.

Все под контролем Роскомнадзора

Новый закон предусматривает внушительный список санкций за его нарушение. Одно из них – это именно ограничение переводов таким компаниям. Подготовленный Минцифры проект постановления Правительства уточняет, как именно будут осуществляться эти меры наказания.

Проект постановления предполагает, что Роскомнадзор будет вести два списка нарушителей. В первый попадут компании, которые по тем или иным причинам отказываются регистрировать юрлица и открывать филиалы в России. Всем, кто окажется в этом перечне, российские банки будут обязаны блокировать все без исключения платежи в их сторону.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, в случае отказа банка блокировать такие платежи информация об этом будет передаваться непосредственно в Центробанк (ЦБ). Какие санкции будут ждать такие банки, пока неизвестно.

Во второй список Роскомнадзора попадут иностранные платежные системы (не путать с иностранными банками), принимающие платежи в пользу компаний из первого перечня Роскомнадзора. Если в первый «черный список» компании будут попадать сразу, то платежным системам регулятор сперва отправит предупреждение.

На устранение выявленных нарушений владельцам платежных систем будет выделено 30 дней. Если ничего не будет устранено, система попадет в список. Если после устранения платежная система вновь попадется на обслуживании компаний из первого перечня, но ее внесут в реестр без промедлений и без предупреждений.

Оба списка Роскомнадзора предлагается сделать общедоступными. Засекреченными будут лишь содержащиеся в них персональные данные.

Помилование возможно

Компании и платежные системы, оказавшиеся в новых реестрах российского регулятора, будут иметь возможность выбраться из них. Способов сделать это всего два. Первый и самый очевидный – это устранить нарушения, то есть для компаний он подразумевает регистрацию юрлица или открытие российского представительства.

Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации ИТ в банках

Платежные системы со своей стороны просто должны прекратить обслуживать компании из первого санкционного списка. И те, и другие должны будут уведомить Роскомнадзор об устранении нарушений, после чего они будут удалены из реестра в течение трех рабочих дней.

Второй вариант исключения из «черных списков» – это оспаривание попадания в них через суд. Насколько эффективным в российских условиях окажется такая практика, пока неизвестно.

Первые кандидаты на занесение в списки

Напомним, что на момент публикации материала российского представительства не было у очень многих иностранных ИТ-компаний и сервисов. В их числе Google, Facebook и Twitter.

Определенную опасность новый закон представляет и для зарубежных ИТ-компаний, уже имеющих российские представительства. Второй «черный список» Роскомнадзора позволяет вносить в него работающие в России платежные системы Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, AliPay и др. Всего на 20 июля 2021 г. в России действовало более 20 иностранных платежных систем (статистика ЦБ).

Российский бизнес тоже под ударом

Закон о «приземлении» иностранных ИТ-компаний не дает им никаких преимуществ, увеличивая при этом различные потенциальные риски и финансовые издержки. Как пишет «Ведомости», такого мнения придерживается руководитель практики «Цифровое и IT-право» в компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Екатерина Соколова.

По ее словам, предложенные законом и новым проектом постановления Минцифры меры по финансовым ограничениям являются наиболее эффективными. Екатерина Соколова подчеркнула, что это самые жесткие меры, направленные против зарубежных фирм, из когда-либо принимавшихся в России. Она добавила, что эти меры направлены на ограничение коммерческой деятельности.

Предложенные законом и Минцифры нововведения могут ударить и по российским банкам. Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова сообщила «Ведомостям», что новые требования обязательно скажутся на увеличении затрат финансовых организаций.

Иностранные компании и сервисы, против которых направлен новый закон, крайне важны для российского рекламного бизнеса. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на крупнейшие в России рекламно-коммуникационные холдинги (OMD Optimum Media Group, Publicis Groupe, АДВ, GroupM и Media Direction Group), на Google вместе с Facebook, Twitter, TikTok и Spotify приходится 25-50% всех закупок интернет-рекламы в России.

Российскому малому бизнесу новые требования властей тоже не сулят ничего хорошего, считают опрошенные изданием эксперты. «Складывается четкое ощущение, что выдаваемые законопроекты могут быть губительны для российского бизнеса, особенно малого. Такие компании продвигают свои продукты как раз через рекламу на ресурсах иностранных ИТ-гигантов. Очевидно, что законодатель, принимая такие решения, исходит из надежды на сокращение фактов ухода от налогов компаний и своей целью ставит пополнение казны, однако применение этих мер может вызвать непредсказуемые последствия. Это усложнит процедуру рекламы товаров и услуг и, соответственно, увеличит ее стоимость. Учитывая экономическую ситуацию в стране, введение этих мер максимально несвоевременно и может быть оценено исключительно негативно», – заявил изданию управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.