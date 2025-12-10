Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Боярский Сергей


СОБЫТИЯ


10.12.2025 В России готовится запрет на входящие звонки из-за границы. Это для безопасности граждан 1
28.11.2025 В России официально началась блокировка WhatsApp 1
29.07.2025 В России бум «юридического экстремизма». В судах тысячи исков из-за фото, внезапно удаленных из фотобанков 1
23.07.2025 Российских разработчиков ПО поделят на значимых и не очень. Закон был принят молниеносно 1
05.06.2025 Цукерберг не позвонит. Россиянам запретят принимать звонки из-за границы. Но запрет можно будет обойти. Опрос 1
30.05.2025 В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт 2
26.03.2025 Госдума утвердила меры борьбы с телефонными мошенниками: госплатформу «Антифрод», маркировку звонков, подтверждение банковских операций 1
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
07.02.2025 Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше 1
17.12.2024 ИТ-комитет Госдумы возглавил сын актера Боярского 3
07.07.2022 Власти ввели наказания для непослушных интернет-гигантов и тех, кто с ними сотрудничает 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
01.11.2021 Всемирно известный поисковик попал под запрет в России 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
20.07.2021 Власти перекроют платежи иностранным ИТ-компаниям, у которых нет представительства в России 1
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки 2
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть 1
25.05.2021 Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram 1
21.05.2021 Власти вводят драконовские меры против иностранных интернет-компаний. В опасности Facebook, Google и Telegram 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
17.02.2021 Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда 1
11.02.2021 В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
30.12.2020 В России будут блокировать YouTube и Facebook. Закон подписан 1
21.12.2020 Власти заставят соцсети блокировать самих себя 2
24.11.2020 Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет» 1
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ 1
16.07.2020 Сын Боярского написал закон о штрафах в 15 миллионов для сайтов и хостингов 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
09.04.2019 Депутаты разрешили вставлять сколько угодно рекламы в интернет-видео 1
13.04.2018 Власти запрещают мат в соцсетях под страхом блокировки 1
12.07.2017 Власти хотят ввести в России многомиллионные штрафы за неправильные посты в соцсетях 1
28.07.2010 Технопарки: на чиновника завели уголовное дело за нецелевое расходование средств 1

Публикаций - 34, упоминаний - 39

Боярский Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2907 14
Meta Platforms - Facebook 4532 13
Google LLC 12256 12
Telegram Group 2573 9
VK - Mail.ru Group 3532 7
Yandex - Яндекс 8436 4
МегаФон 9896 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Amazon Inc - Amazon.com 3132 2
Google Russia - Гугл Россия 219 2
GoDaddy - Регистратор доменных имен 58 2
Cloudflare 131 2
Apple Inc 12628 2
DigitalOcean 33 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14230 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 70 1
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Yahoo! 3707 1
Microsoft Corporation 25237 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 349 1
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 81 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 3
iHerb - маркетплейс 17 2
Газпром ПАО 1416 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 269 2
IKEA - ИКЕА 163 2
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Media Direction Group 3 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 44 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
101Hotels.com 456 1
Лемчик, Крупский и Партнеры 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 118 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 8
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды 1 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Единая Россия - Политическая партия 316 13
АЮР - Ассоциация юристов России 50 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 2
ЛДПР 110 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 99 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РусБренд 7 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8463 10
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3081 9
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3105 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 8
Оповещение и уведомление - Notification 5379 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5146 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1216 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5917 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7697 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5389 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1851 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Website SEO - SERP - Search Engine Results Page - поисковая выдача 17 2
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 98 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 75 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 2
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5155 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13326 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2467 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4351 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2854 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 1
Google YouTube - Видеохостинг 2886 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 872 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1212 6
ByteDance - TikTok 317 6
Rakuten Viber 650 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 4
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 3
BIGO Technology - BIGO LIVE - Likeme - Likee 20 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 2
Google Gmail 984 2
Discord 153 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 62 2
Pinterest 73 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 2
Яндекс.Видео 36 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 41 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 427 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Age of Kings 2 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 1
FreePik 1435 1
Недобросовестная конкуренция 51 1
МСОИ - Многофункционального сервиса обмена информацией - госмессенджер 7 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 1
Apple Pay 503 1
StatCounter 447 1
Samsung Pay 294 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 411 1
Alibaba Group - AliPay 78 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 132 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 30 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 1
Хинштейн Александр 146 17
Путин Владимир 3351 13
Горелкин Антон 108 10
Пушков Алексей 12 9
Боярский Михаил 9 9
Кудрявцев Максим 42 6
Мишустин Михаил 734 5
Альшевских Андрей 6 4
Мизулина Екатерина 16 3
Мизулина Елена 24 3
Бокова Людмила 82 2
Левин Леонид 132 2
Соловьев Владимир 107 2
Дуров Павел 309 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Маринин Сергей 3 1
Лебедев Игорь 8 1
Смелянская Мария 1 1
Власов Василий 3 1
Черкасов Кирилл 1 1
Журавлев Александр 18 1
Гавришев Алексей 2 1
Малькевич Александр 3 1
Газзаев Валерий 1 1
Станкевич Игорь 1 1
Ракова Наталия 1 1
Вышинский Кирилл 2 1
Кинебас Валерий 1 1
Шперов Павел 1 1
Городецкий Владимир 4 1
Строкова Елена 1 1
Усков Владимир 5 1
Künast Renate - Кюнаст Ренате 2 1
Рогаткин Александр 2 1
Евсеев Артем 39 1
Рычков Александр 2 1
Тимофеева Кристина 1 1
Сыров Антон 1 1
Нефедьев Антон 1 1
Клишас Андрей 59 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 4
Германия - Федеративная Республика 12936 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Украина 7793 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 998 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Фрайбург-им-Брайсгау 18 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 75 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Беслан 32 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 618 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18214 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 1
Швеция - Королевство 3715 1
Израиль 2784 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 431 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЦФО - Курская область 698 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 17
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 11
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 11
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 8
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 8
Цензура - Свобода слово 507 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 6
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 3
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Противоправный (деструктивный) контент 31 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 234 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 372 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 29 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 265 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Налогообложение - The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 19 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 2
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 446 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6497 2
Пропаганда и агитация 195 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 9
РИА Новости 984 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 3
Wikipedia - Википедия 585 3
Sputnik 59 2
Царьград - телеканал 28 2
Соловьев Live - YouTube-канал 5 2
Ведомости 1234 2
Forbes - Форбс 911 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще